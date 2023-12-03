Бьо старший потролив меншого брата після спринту

Норвезький біатлоніст Тар’єй Бо прокоментував результати чоловічого спринту першого етапу Кубка світу. Він закінчив гонку на другій позиції.

Зокрема норвежець згадав про свого меншого брата Йоганнеса,дя якого гонка була провальною. Лідер минулого сезону посів лиш 18-ту сходинку.

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Бьо: Гонки стають нудними, коли мій брат постійно перемагає

"Дуже задоволений своїм виступом! Залишаючи стадіон я мав перевагу над Самуельссоном у 10 секунд, тому налаштовувався на важке останнє коло. Коли на середині кола я втримав розрив, то думав, перемога буде моєю. Але за кілометр до фінішу мені повідомили, що Наврат щойно пішов на останнє коло з перевагою наді мною у 15 секунд. Це зруйнувало мій день. Йоганнес "завалив" гонку, і цим подарував шанс на перемогу іншим. Але сьогодні пощастило не мені. Мої вітання Філіппу, це був дуже потужний виступ.

Думаю, усі давно хотіли таких непередбачуваних результатів та боротьби на трасі, особливо вболівальники. Гонки стають нудними, коли мій брат постійно перемагає. Німці цього року виглядають дуже сильними, у них гарно катять лижі, команда показує високі результати – як чоловіча, так і жіноча. Цього тижня нам було важко змагатися з ними. Та, сподіваюся, наша форма покращиться вже найближчим часом", – сказав Бо.

Як виступили українці у спринті

Найкращим серед українців у спринті виявився Антон Дудченко, він посів 38-му сходинку. Зазначимо, що на вогневих рубежах він відпрацював на нуль.

Повні результати "синьо-жовтих"

38. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.9

53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:38.8

66. Артем Прима (Україна, 0+2) +3:06.4

71. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:19.9

86. Тарас Лесюк (Україна, 1+3) +3:52.0