В частности норвежец вспомнил о своем младшем брате Йоханнесе, для которого гонка была провальной. Лидер в прошлом сезоне занял лишь 18-ю строчку.

Смотрите также Последние гонки в Эстерсунде: онлайн-трансляция женского и мужского персьютов

Гонки становятся скучными, когда мой брат постоянно побеждает

"Очень доволен своим выступлением! Пошел на последний круг с преимуществом надо мной в 15 секунд. Это разрушило мой день. Йоганнес "завалил" гонку, и этим подарил шанс на победу другим. Но сегодня повезло не мне. Мои поздравления Филиппу, это было очень мощное выступление.

Думаю, все давно хотели столь непредсказуемых результатов и борьбы на трассе, особенно болельщики. Гонки становятся скучными, когда мой брат постоянно побеждает. Немцы в этом году выглядят очень сильными, у них хорошо катают лыжи, команда показывает высокие результаты – как мужская, так и женская. На этой неделе нам было тяжело соперничать с ними. Но, надеюсь, наша форма улучшится уже в ближайшее время", – сказал Бё.

Как выступили украинцы в спринте

Лучшим среди украинцев в спринте оказался Антон Дудченко, он занял 38-е место. Отметим, что на огневых рубежах он отработал на ноль.

Полные результаты "сине-желтых"

38. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.9

53. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:38.8

66. Артем Прима (Украина, 0+2) +3:06.4

71. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:19.9

86. Тарас Лесюк (Украина, 1+3) +3:52.0