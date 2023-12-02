Перший етап Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, 3 грудня завершиться жіночою та чоловічою гонками переслідування. Україна буде представлена спортсменами в обох персьютах.

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У жіночій гонці переслідування за "синьо-жовтих" виступить Анастасія Меркушина, яка стартуватиме 48-ю. Її програш лідеру на старті гонки складе 2 хвилини та 9 секунд – саме стільки вона програла француженці Лу Жанмонно в спринті.

Всі українці стартуватимуть із понад двохвилинним програшем

У чоловічому персьюті Україну представлять Антон Дудченко та Богдан Цимбал, у них відповідно 38-й та 53-й номери. Дудченко програватиме на старті гонки 2 хвилини і 8 секунд, Цимбал – на пів хвилини більше.

Важливо. Жіноча гонка розпочнеться о 15:00 на Києвом. Старт чоловічої запланований рівно на дві години пізніше.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці. У минулому сезоні "синьо-жовті" не виграли на Кубку світу жодної медалі.

Онлайн-трансляція гонок переслідування в Естерсунді