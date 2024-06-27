У середу, 26 червня, відбулися вирішальні матчі квартету "Е" в груповому етапі на Євро-2024. За результатами матчу з Бельгією, збірна України не вийшла у плей-оф турніру, зайнявши 4 місце у групі.

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Що думає Степаненко про майбутнє збірної України

Гравець "синьо-жовтих" засмучений, що так склалися обставини.

Ці ігри показали, що зараз ти без бажання, концентрації та максимальної самовіддачі нікого не обіграєш. Якщо дивитись матч з Румунією, Словаччиною та Бельгією – це небо і земля. Думаю, зараз багато хлопців сидить, так само як і я, і думає: "Чому я не грав так з румунами?". Для мене це, якщо чесно, великий біль. У мене цього часу вже немає, а у них – є,

– відзначив Степаненко.

Також він вважає, що команда повинна зробити висновки і сподівається, що вони це зроблять.

"Це гіркий досвід, який, якщо у них є розум повинні обміркувати, обговорити, і вже на наступний мундіаль… Я думаю, що з такою командою у нас є великі шанси поїхати на чемпіонат світу. Ми провалили гру з румунами, тому що не були командою. Ми грали індивідуально і це стало вирішальним", – додав Тарас Степаненко.

Нагадаємо, що у перших двох матчах на Євро-2024 збірна України поступилася Румунії (3:0) та перемогла Словаччину (2:1).