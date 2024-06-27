У середу, 26 червня, відбулися вирішальні матчі квартету "Е" в груповому етапі на Євро-2024. За результатами матчу з Бельгією, збірна України не вийшла у плей-оф турніру, зайнявши 4 місце у групі.

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Коментар Трубіна щодо вильоту з Євро-2024

Голкіпер збірної України поділився словами Сергія Реброва після матчу з Бельгією.

Подякував всім. Сказав, що ця команда може набагато більше і навіть такий поганий досвід буде для нас сильним поштовхом, тому що багато молодих хлопців. Для нас буде великим уроком, що на цьому турнірі грати потрібно з перших секунд і з першого матчу,

– розповів Трубін.

Також він відзначив про атмосферу в команді під час підготовки та під час матчу з Бельгією.

"Чесно кажучи, одна з найкращих, яка в мене була. Якщо були якісь проблеми – вирішували разом. Після невдалих ігор сумували разом, тому це справжня сімʼя. Дуже прикро. Майже місяць минув і час пролетів за одну мить. Є емоції та відчуття несказанності", – додав Анатолій Трубін.

Цікаво. За результатами матчу з Бельгією, Анатолій Трубін отримав титул Лева матчу.

Нагадаємо, що у перших двох матчах на Євро-2024 збірна України поступилася Румунії (3:0) та перемогла Словаччину (2:1).