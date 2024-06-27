В среду, 26 июня, состоялись решающие матчи квартета "Е" в групповом этапе на Евро-2024. По результатам матча с Бельгией, сборная Украины не вышла в плей-офф турнира, заняв 4 место в группе.

Читайте также "Есть ощущение недосказанности": голкипер сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

Что думает Степаненко о будущем сборной Украины

Игрок "сине-желтых" расстроен, что так сложились обстоятельства.

Эти игры показали, что сейчас ты без желания, концентрации и максимальной самоотдачи никого не обыграешь. Если смотреть матч с Румынией, Словакией и Бельгией – это небо и земля. Думаю, сейчас много ребят сидит, так же как и я, и думает: "Почему я не играл так с румынами?". Для меня это, если честно, большая боль. У меня этого времени уже нет, а у них – есть,

– отметил Степаненко.

Также он считает, что команда должна сделать выводы и надеется, что они это сделают.

"Это горький опыт, который, если у них есть ум должны обдумать, обсудить, и уже на следующий мундиаль... Я думаю, что с такой командой у нас есть большие шансы поехать на чемпионат мира. Мы провалили игру с румынами, потому что не были командой. Мы играли индивидуально и это стало решающим", – добавил Тарас Степаненко.

Напомним, что в первых двух матчах на Евро-2024 сборная Украины уступила Румынии (3:0) и победила Словакию (2:1).