Перед останнім туром усі збірні квартету Е набрали по три бали. Тож результати двох паралельних матчів визначили остаточний розподіл місць в групі та путівки в 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Україна з чотирма очками вилетіла з ЧЄ-2024

У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" зіграли внічию з однією з найкращих збірних світу (0:0). У паралельній зустрічі Словаччина та Румунія прогнозовано не ризикували та оформили мирову (1:1).

У підсумку збірна України зайняла останнє місце в групі Е та завершила свої виступи на Євро-2024.

Зазначимо, що матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудуться 29 червня, 30 червня, 1 та 2 липня. Переможці протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Збірна України у попередньому розіграші континентального турніру вийшла до плей-оф з третього місця. Тоді команда Андрія Шевченка дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася Англії з рахунком 0:4. Наразі це найвище досягнення "синьо-жовтих" у фінальних турнірах чемпіонату Європи.