Тарас залишається: Шахтар продовжив контракт із капітаном та лідером збірної України

Степаненко вирішив продовжити угоду із "гірниками" ще на рік. Півзахисник виступає за донеччан з 2010 року і встиг стати системоутворюючим гравцем.

Донецький Шахтар активно готується до поновлення сезону. Команда Маріно Пушича працює над кадровим забезпеченням і вже придбала у Палмейраса вінгера Кевіна за 12 мільйонів євро.

До теми За мотивами культового фільму "Сам удома": Шахтар офіційно підписав Кевіна

Ще один сезон з капітаном

Крім того, донеччани вирішили закріпити відносини зі своїм лідером. Офіційний сайт Шахтаря повідомив, що клуб продовжив контракт із Тарасом Степаненком.



Тарас Степаненко залишиться в Шахтарі до кінця сезону 2024-2025 / twitter.com/FCShakhtar

Угода з 34-річним опорним хавбеком мала б закінчуватися наприкінці цього сезону. Тепер же Тарас поставив підпис під контрактом до літа 2025 року.

Степаненко є чинним капітаном Шахтаря і важливим гравцем для "гірників" цього сезону. На його рахунку 18 матчів у всіх змаганнях та один асист.

Читайте також Підписана довгострокова угода: Шахтар продовжив контракт з одним із лідерів команди

Кар'єра Тараса Степаненка