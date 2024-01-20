Донецкий Шахтер активно готовится к возобновлению сезона. Команда Марино Пушича работает над кадровым обеспечением и уже приобрела у Палмейраса вингера Кевина за 12 миллионов евро.

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Еще один сезон с капитаном

Кроме того, дончане решили закрепить отношения со своим лидером. Официальный сайт Шахтера сообщил, что клуб продлил контракт с Тарасом Степаненко.



Тарас Степаненко останется в Шахтере до конца сезона 2024-2025 / twitter.com/FCShakhtar

Соглашение с 34-летним опорным хавбеком должно заканчиваться в конце этого сезона. Теперь же Тарас подписал под контрактом до лета 2025 года.

Степаненко является действующим капитаном Шахтера и важным игроком для "горняков" этого сезона. На его счету 18 матчей во всех соревнованиях и один ассист.

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Карьера Тараса Степаненко