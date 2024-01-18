За даними інсайдера, 21-річний футболіст підписав контракт на 5 років. Трансфер оцінюється у 15 мільйонів євро.

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Деталі угоди

Раніше ми писали, що Шахтар тривалий час спостерігав за талановитим правим вінгером з Палмейраса. Клуб намагався купити цього гравця раніше, пропонуючи 10 мільйонів євро плюс додаткові 4 мільйони у формі бонусів, але ця пропозиція була відхилена командою Кевіна.

Однак, згідно з останніми даними від відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, український клуб зробив нову пропозицію на суму 15 мільйонів євро, яка здалася прийнятною для Палмейраса. Очікується, що 21-річний гравець молодіжної збірної Бразилії переїде до України.

Повідомлялося також, що 13 січня Кевін має пройти медичне обстеження у донецькому клубі, після чого буде офіційно оголошено про його перехід з Палмейраса до української команди.\

Що відомо про гравця