Донецький Шахтар активно готується до поновлення сезону. Команда Маріно Пушича працює над кадровим забезпеченням і вже придбала у Палмейраса вінгера Кевіна за 12 мільйонів євро.
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Ще один сезон з капітаном
Крім того, донеччани вирішили закріпити відносини зі своїм лідером. Офіційний сайт Шахтаря повідомив, що клуб продовжив контракт із Тарасом Степаненком.
Тарас Степаненко залишиться в Шахтарі до кінця сезону 2024-2025 / twitter.com/FCShakhtar
Угода з 34-річним опорним хавбеком мала б закінчуватися наприкінці цього сезону. Тепер же Тарас поставив підпис під контрактом до літа 2025 року.
Степаненко є чинним капітаном Шахтаря і важливим гравцем для "гірників" цього сезону. На його рахунку 18 матчів у всіх змаганнях та один асист.
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Кар'єра Тараса Степаненка
- півзахисник є вихованцем запорізького Металурга, за який пограв з 2007 по 2010 роки
- у травні 2010-го футболіст перебрався у Шахтар, який не залишав досі
- у футболці "гірників" Степаненко провів 411 матчів, що є п'ятим показником в історії донеччан
- на рахунку Тараса 29 голів та 25 результативних передач
- разом із Шахтарем гравець здобув аж 23 трофеїв – дев'ять чемпіонств в УПЛ та по сім Кубків і Суперкубків
- також Степаненко є важливим гравцем для збірної України, за яку дебютував у 2010 році
- за цей час Тарас з'їздив з командою на два чемпіонати Європи, а на останньому допоміг збірній вийти у чвертьфінал
- загалом у "синьо-жовтій" футболці Степаненко провів 81 матч, забивши чотири голи