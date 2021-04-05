Український футболіст зізнався, чому не поїхав з Росії після початку війни

Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик зізнався, що хотів розірвати контракт з московським Локомотивом після початку війни на сході України.

В інтерв'ю ексфутболіст розповів, що його зупинила невизначеність. Він не знав, чим буде займатися, якщо повернеться на батьківщину.

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Коли був Майдан, я частенько міг включити прямий ефір на планшеті. Коли війна почалася, у мене почали розпитувати, що у нас відбувається. Були моменти, коли вже накіпало. Я говорив: "Все, давайте, я розриваю контракт",

– заявив Михалик.

"Ми почали обговорювати різні неустойки, я вже закипав і хотів піти, але мені сказали: "Заспокойся, дограй контракт. Що ти можеш змінити, якщо поїдеш туди? Що будеш далі робити, кинеш футбол?" У команді гравці мене підтримали", – пояснив він.

Що відомо про кар'єру Михалика