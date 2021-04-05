Украинский футболист признался, почему не уехал из России после начала войны
Бывший защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик признался, что хотел разорвать контракт с московским Локомотивом после начала войны на востоке Украины.
Источник:Профутбол Digital
В интервью экс-футболист рассказал, что его остановила неопределенность. Он не знал, чем будет заниматься, если вернется на родину.
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Когда был Майдан, я частенько мог включить прямой эфир на планшете. Когда война началась, у меня начали расспрашивать, что у нас происходит. Были моменты, когда уже накипало. Я говорил: "Все, давайте, я разрываю контракт",
– заявил Михалик.
"Мы начали обсуждать разные неустойки, я уже закипал и хотел уйти, но мне сказали: "Успокойся, доиграй контракт. Что ты можешь изменить, если поедешь туда? Что будешь дальше делать, бросишь футбол?" В команде игроки меня поддержали", – пояснил он.
Что известно о карьере Михалика
- Тарас Михалик выступал за сборную Украины с 2006 по 2012 год. Провел 32 матча. Выступал на Евро-2012.
- С 2006 по 2013 годы был игроком киевского Динамо, с которым дважды выиграл чемпионат Украины.
- В 2013 году перешел в российский Локомотив. Выступал за московскую команду до 2019 года.
- В 2019 году вернулся в Украину. Подписал контракт с луцкой "Волынью" тогда у него возник конфликт с местными болельщиками из-за его выступления в России во время войны на Донбассе и аннексии Крыма. Конфликт удалось решить, когда стало известно о том, что Михалик переводил деньги на нужды украинских военных.
- Сейчас выступает за любительские команды на чемпионате Волынской области.
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