Бывший защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик признался, что хотел разорвать контракт с московским Локомотивом после начала войны на востоке Украины.

В интервью экс-футболист рассказал, что его остановила неопределенность. Он не знал, чем будет заниматься, если вернется на родину.

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Когда был Майдан, я частенько мог включить прямой эфир на планшете. Когда война началась, у меня начали расспрашивать, что у нас происходит. Были моменты, когда уже накипало. Я говорил: "Все, давайте, я разрываю контракт",

– заявил Михалик.

"Мы начали обсуждать разные неустойки, я уже закипал и хотел уйти, но мне сказали: "Успокойся, доиграй контракт. Что ты можешь изменить, если поедешь туда? Что будешь дальше делать, бросишь футбол?" В команде игроки меня поддержали", – пояснил он.

Что известно о карьере Михалика