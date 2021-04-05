Український футболіст зізнався, чому не поїхав з Росії після початку війни
Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик зізнався, що хотів розірвати контракт з московським Локомотивом після початку війни на сході України.
Джерело:Профутбол Digital
В інтерв'ю ексфутболіст розповів, що його зупинила невизначеність. Він не знав, чим буде займатися, якщо повернеться на батьківщину.
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Коли був Майдан, я частенько міг включити прямий ефір на планшеті. Коли війна почалася, у мене почали розпитувати, що у нас відбувається. Були моменти, коли вже накіпало. Я говорив: "Все, давайте, я розриваю контракт",
– заявив Михалик.
"Ми почали обговорювати різні неустойки, я вже закипав і хотів піти, але мені сказали: "Заспокойся, дограй контракт. Що ти можеш змінити, якщо поїдеш туди? Що будеш далі робити, кинеш футбол?" У команді гравці мене підтримали", – пояснив він.
Що відомо про кар'єру Михалика
- Тарас Михалик виступав за збірну України з 2006 до 2012 року. Провів 32 матчі. Виступав на Євро-2012.
- З 2006 до 2013 років був гравцем київського Динамо, з яким двічі виграв чемпіонат України.
- У 2013 році перейшов у російський Локомотив. Виступав за московську команду до 2019 року.
- У 2019 році повернувся в Україну. Підписав контракт з луцькою Волинню" Тоді в нього виник конфлікт з місцевими вболівальниками через його виступи в Росії під час війни на Донбасі та анексії Криму. Конфлікт вдалося вирішити, коли стало відомо про те, що Михалик переказував гроші на потреби українських військових.
- Зараз виступає за любительські команди у чемпіонаті Волинської області.
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