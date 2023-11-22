"Набридла рутинна тренувальна робота": український біатлоніст – про старт нового сезону

Біатлоніст збірної України Тарас Лесюк поділився своїми очікуваннями від старту нового сезону. 25 листопада сезон розпочнеться змішаними естафетами в Естерсунді.

Вже у суботу, 25 листопада, змішаними естафетами в межах першого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді стартує сезон-2023/24. Біатлоніст збірної України Тарас Лесюк поділився очікуваннями від довгоочікуваних стартів.

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Лесюк: Зараз складно оцінити поточну готовність

"З нетерпінням очікую на перші старти. Хочеться відчути змагальну атмосферу, адже сумував за цим. Вже дещо набридла рутинна тренувальна робота. Сумував за крутими емоціями від боротьби з найсильнішими, хочеться вже відчути передстартовий мандраж. Також важливо оцінити свою готовність на фоні суперників.

В Естерсунді буде досить цікавий етап, велика кількість стартів, під час яких можна себе проявити. Намагатимуся скористатися кожним шансом. Буду боротися та отримувати задоволення від змагань", – сказав Лесюк.

Також 27-річний спортсмен розповів, яку мету ставить перед собою, та оцінив готовність до сезону.

Поки що не ставлю перед собою якісь конкретні завдання щодо позицій у перших гонках. Намагатимуся проявити свої найкращі якості й прогресувати від старту до старту. Зараз складно оцінити поточну готовність. Фізично почуваюся добре, з психологією та здоров’ям також немає проблем. На перший етап їду в конкурентоспроможному стані,

– додав Лесюк.

Нагадаємо, найкращим результатом Лесюка на Кубку світу є 29 місце в індивідуальній гонці, що пройшла в німецькому Рупольдингу у січні цього року. Усього за кар'єру Тарас п'ять разів забігав до залікової зони.