Уже в субботу, 25 ноября, смешанными эстафетами в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде стартует сезон-2023/24. Биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк поделился ожиданиями от долгожданных стартов.

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Лесюк: Сейчас сложно оценить текущую готовность

"С нетерпением ожидаю первые старты. Хочется почувствовать соревновательную атмосферу, ведь скучал по этому. Уже немного надоела рутинная тренировочная работа. Скучал по крутым эмоциям от борьбы с сильнейшими, хочется уже почувствовать предстартовый мандраж. Также важно оценить свою готовность на фоне соперников.

В Эстерсунде будет достаточно интересный этап, множество стартов, во время которых можно себя проявить. Постараюсь воспользоваться каждым шансом. Буду бороться и получать удовольствие от соревнований", – сказал Лесюк.

Также 27-летний спортсмен рассказал, какую цель ставит перед собой и оценил готовность к сезону.

Пока не ставлю перед собой какие-либо конкретные задачи по поводу позиций в первых гонках. Буду стараться проявить свои лучшие качества и прогрессировать от старта к старту. Сейчас сложно оценить текущую готовность. Физически чувствую себя хорошо, с психологией и здоровьем тоже нет проблем. На первый этап еду в конкурентоспособном состоянии,

– добавил Лесюк.

Напомним, лучшим результатом Лесюка на Кубке мира является 29-е место в индивидуальной гонке, прошедшей в немецком Рупольдинге в январе этого года. Всего за карьеру Тарас пять раз забегал в зачетную зону.