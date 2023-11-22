З 25 листопада по 3 грудня 2023 року у шведському Естерсунді пройде перший етап довгоочікуваного нового сезону Кубка світу з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.

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У межах першого етапу пройдуть одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, естафети, спринти, а також гонки переслідування. Усього можна буде насолодитися десятьма гонками – це найдовший етап у всьому сезоні.

Розклад етапу в Естерсунді

25.11 (13:30) | Сингл-мікст

25.11 (15:50) | Змішана естафета

26.11 (12:20) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

26.11 (15:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

29.11 (16:20) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

30.11 (16:20) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

01.12 (15:45) | Жіночий спринт (7,5 км)

02.12 (15:45) | Чоловічий спринт (10 км)

03.12 (15:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

03.12 (17:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

Важливо. На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Житомир тощо).