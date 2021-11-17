Танці та шалена радість: відео з роздягальні України після виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022

Збірна України у вирішальному матчі відборі ЧС-2022 не підвела. "Синьо-жовті" переграли боснійців на виїзді та пробились у плей-офф.

Щасливі емоції після перемоги

Олександр Петраков таки вивів збірну України у плей-офф чемпіонату світу-2022. Українські футболісти не стримували емоцій радості після переможного матчу з боснійцями.

Більше про матч Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів

Спершу гравці подякували українським уболівальникам, які заполонили гостьовий сектор на стадіоні. Футболісти зробили пам'ятне фото на фоні фанатів. Святкування продовжилось вже у підтрибунному приміщенні. Підопічні Петракова щиро раділи успіху, посмішка не сходила з їх обличчя, наставник привітав команду та тепло обійняв футболістів.

Найзапальнішим знову виявився лідер та старожил команди Тарас Степаненко. Опорник Шахтаря задавав темп співам та танцям. Було видно, що гравці віддали усе на футбольному полі, були втомлені, але для радості ще знайшли трішки сил.

На відео видно, як Петраков підійшов до Віктора Циганкова, щось сказав йому на вухо та тепло обійняв.

Матч із Боснією і Герцеговиною завершився перемогою України з рахунком 0:2. Голами відзначились Олександр Зінченко та Артем Довбик . Якесь повторення матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти шведів.

Тепер українці чекають жеребкування, яке відбудеться 26 листопада, де "синьо-жовті" дізнаються свого суперника у плей-офф чемпіонату світу-2022.

Відео з роздягальні збірної України