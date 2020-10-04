Українська тенісистка Марта Костюк, яка виступає у парному розряді з Олександрою Сасновіч, здобула перемогу в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Українсько-білоруська пара перемогла латвійсько-канадський тандем.

Тенісистки провели на корті 1 годину 28 хвилин. За які українка та білоруска у двох сетах перемогли суперниць, пише 24 канал.

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Дамбровскі (Канада) / Остапенко (Латвія) – Костюк (Україна) / Сасновіч (Білорусь) 0:2 (4:6, 4:6)

Перший сет бездоганно зіграв українсько-білоруський тандем – жодної подвійної помилки на своїх подачах. А от їх суперниці тричі робили помилки на подачі. На початку зустрічі обидві пари обмінялись люб'язностями та віддали свої подачі – 1:1.

Далі кращою на корті була пара на чолі з Костюк. Вони віддали свою подачу, але зуміли зібрати всі сили в кулак, взяти два гейми на подачах суперниць та записати у свій актив перший сет – 4:6.

Другий сет пари впевнено взяли гейми на своїх подачах, а після другого гейму на корті творилось щось неймовірне. Тенісистки все ніяк не могли на власних подачах взяти гейм на свою користь. Таке продовжувалось аж до останнього вирішального гейму, коли рахунок партії був 4:5 на користь пари Костюк / Сасновіч. Які на матч-пойнті виявились сильнішими – 4:6.

У чвертьфіналі Костюк і Сасновіч зіграють з переможницями матчу Андреа Міту / Патриція Марія Тіг (обидві – Румунія) – Тімеа Бабош (Угорщина) / Крістіна Младеновіч (Франція).