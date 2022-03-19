Такого, як Тимощук, треба викреслити з історії України, – захисник Руху Білий

Захисник Руху Максим Білий прокоментував мовчання Анатолія Тимощука. Футболіст львівського клубу не розуміє такої позиції колишнього лідера збірної України.

Поставив у хороший приклад Ракіцького

31-річний оборонець львівського Руху висловив свою думку про відсутність реакції російських спортсменів на війну між їх країною та Україною. На думку Максима Білого, у футболістів, які граю у російському чемпіонаті, справи йдуть чудово, навіщо їм реагувати на військові дії – великі зарплати, статки, маєтки.

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Білий поставив у хороший приклад Ярослава Ракіцького, який вслід за Андрієм Вороніним, покинув російський клуб.

"Про Ракицького багато років кричали, що він сепаратист, але я знав, наскільки він любити Донецьк і Україну. Ярослав у перші дні війни покинув Зеніт і сказав, що він думає з приводу війни", – сказав захисник Руху.

Білий: У мене спочатку був шок

Футболіст львівського клубу не зміг обійти стороною мовчання Анатолія Тимощука, який вже у минулому вважався одним із найбільших патріотів збірної України. Білий не розуміє, чому Тимощук так себе поводить. Максим додав, що таких ексфутболістів та "псевдопатріотів" потрібно викреслювати з історії України.

Є приклад Тимощука, який вибрав інший шлях. Я б якось міг би його зрозуміти, якби він був із східних областей України, але він із Луцька. Зараз справді вся Україна єдина, як ніколи. Патріотизм у кожному куточку нашої країни такий високий, що навіть важко підібрати слова. Щодо позиції Тимощука, у мене спочатку був шок, але це його рішення і я не хочу це обговорювати. У нас є свої герої, якими варто захоплюватись. Такого, як Тимощук, треба викреслити з історії України,

– заявив Максим Білий.