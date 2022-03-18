Богданов: Бог їм суддя

Центральний півзахисник Колоса не зміг обійти сторону відсутність реакції "патріотів" України Анатолія Тимощука та Івана Ордець. Обидва українські футболісти не коментують війну у рідній країні та "годують" Росію.

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Бог їм суддя. Тимощук – це взагалі г**дон. Щодо Ордеця я не знаю, що він собі думає, куди пропав і де сховався. У ситуації, коли твоя країна потрапила до такого трагічного становища, люди показують свою сутність. По тому, як вони поводяться і як допомагають один одному, багато стає зрозуміло. Отже, бог їм суддя. Він їх покарає,

– сказав Богданов.

Гравець ковалівського клубу пригадав Тимощуку, як той бігав після матчу з синьо-жовтим прапором та бився у груди зі словами, який він до кісток патріот.

"Одна річ, коли людина розмальовується у кольори українського прапора, бігає з прапором і кричить, якою вона є суперпатріот, як це робив Тимощук… Ці дії – не показник патріотизму", – розповів Андрій.

Богданову складно описати Тимощука словами. Андрій навіть не може таких "псевдопатріотів" назвати гнилими. Футболіст Колоса погодився зі словами ексдинамівця Олександра Алієва, який теж вступив у тероборону.

Вернидуб – правильний приклад

Футболіст поставив у приклад колишнього тренера Зорі Юрія Вернидуба. Наставник покинув роботу у молдовському Шерифі, повернувся в Україну, щоб захищати рідну країну від загарбників.

Зовсім інша справа – Юрій Миколайович Вернидуб, який покинув Шериф та вступив до ЗСУ. Величезна повага до нього та інших людей, які зараз допомагають Україні. Незалежно від того, хто це – тероборона, воїни, які стоять на передовій чи люди, які займаються гуманітарною допомогою. Низький уклін їм усім,

– відповів Богданов.

Чимало футболістів та тренерів стали на захист України – Андрій Богданов, Олександр Алієв, Олег Лужний, Володимир Безсонов, Михайло Кополовець, Юрій Вернидуб та інші.

Нагадаємо, що Ордець зміг лише викласти пост про жахливу війну у Волновасі. Але продовжує грати у Росії. Анатолій Тимощук теж не вирішив не брати приклад із Андрія Вороніна та Ярослава Ракіцького, які покинули країну-агресора.