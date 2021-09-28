Такого ще не мав: Кличко подарував Усику пояс WBC
Джерело:Віталій Кличко у фейсбуці
"Вічний чемпіон" WBC Віталій Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком. Нинішній мер Києва подарував боксеру пояс WBC і побажав обов'язково його завоювати.
Під час зустрічі міський голова столиці й колишній боксер ще раз привітав Олександра Усика з перемогою в бою проти Ентоні Джошуа.
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Зустріч Кличка й Усика
У крайньому поєдинку Олександр Усик завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії ще немає.
Упевнений, Усик обов'язково його завоюєю! А я подарував перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві у 2018 році,
– розповів Віталій Кличко.
Він зауважив, що саме через великий український прапор цей пояс є дуже символічним. Крім того, таким поясом володів і кумир Олександра Усика – Мохамед Алі.
Також колишній і нинішній боксери відеозв'язком поспілкувалися з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, який теж привітав Олександра Усика й високо оцінив його поєдинок з Ентоні Джошуа.
Зустріч Кличка й Усика: дивіться відео
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Публікація Віталія Кличка:
Друзі! Сьогодні зустрівся з новим чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком. І ще раз привітав його із завоюванням титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував Олександру пояс WBC.
Він завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії ще немає. І, впевнений, Усик обов'язково його завоюєю! А я подарував перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію:). Адже таким поясом володів і кумир Усика – Мохамед Алі.
Також ми поспілкувалися по відеозв'язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, який теж привітав Олександра Усика і високо оцінив його поєдинок з Ентоні Джошуа.