Такий мороз, що пробирає до кісток, – біатлоніст Цимбал про погоду на Олімпіаді-2022

На Олімпійських іграх у Пекіні 5 лютого розпочнуться біатлонні старти. У перший змагальний день розіграють нагороди в змішаній естафеті.

Цимбал: Тут дуже холодно

Більшість біатлоністів скаржаться на погодні умови на Олімпіаді. Спортсменів здивували показники температури повітря.

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Український біатлоніст Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповів про труднощі підготовки до стартів на Іграх.

Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про труднощі підготовки до стартів на Іграх.

Тут дуже холодно. Такий мороз, що пробирає до кісток. Коли є сонце, то ще нічого. Це десь з 11:00 до 15:00. У цей час погода непогана, можна тренуватися, правда вітер є. Але плюс-мінус непогані умови. Та коли заходить сонце – це просто жах, пробирає до кісток, кінцівки всі відморожуються,

– сказав Цимбал.

За словами спортсмена, під час роботи на дистанції холод відчувається не так сильно.

"Є такі ділянки на дистанції, коли вітер дме тобі в спину. Проте, як тільки розвертаєшся, все відразу змінюється, відразу стає дуже холодно. Під час роботи на дистанції холод відчувається не так сильно. У нас тренування вдень, а старти будуть увечері.

Ми лише одного разу тренувалися увечері, коли сонце зайшло. Скажу, що це було дуже жорстко. Сподіваюся, що під час самих стартів вже буде тепло. Ну а що, всі в однакових умовах. І це найголовніше. Тут немає такого, що нам буде холодно, а всім іншим буде тепло. Ні, буде холодно всім", – зазначив спортсмен.

Богдан Цимбал: що відомо про спортсмена

Для українця Олімпіада-2022 буде дебютною у його кар'єрі.

Найкращий результат Цимбала у цьому сезоні – 17 місце у спринті в Рупольдингу. Цей показник також є найкращим у кар'єрі Богдана.

Наразі він посідає 42-те місце в загальному рейтингу Кубку світу.