У такі моменти бачиш, наскільки жінки сильні, – Монфіс про вплив війни на Світоліну

Французький тенісист Гаель Монфіс розповів про стан своєї дружини Еліни Світоліної. Тенісистка болісно переживає повномасштабну війну в рідній країні.

Монфіс: Я в захваті від моєї дружини

Чоловік української тенісистки розповів, що грає заради своєї дружини. Він навіть не розуміє звідки Еліна черпала сили для матчів.

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Правду кажучи, я граю завдяки їй. Відверто скажу, якби вона не поїхала до Індіан-Веллса та Маямі, я б теж цього не зробив. Навіть не розумію, як вона змогла грати,

– сказав Монфіс.

Тенісист "знімає капелюха" перед стійкістю українки. За його словами, він бере приклад зі своєї дружини.

"Я в захваті від моєї дружини. Те, як вона знаходить стільки енергії й сили духу в такі часи, – це щось виняткове. Знімаю перед нею капелюха. Я став для неї плечем опори, і мені вже дуже важко. Щоразу кажу їй, що беру з неї приклад. У такі моменти бачиш, наскільки жінки сильні", – додав спортсмен.