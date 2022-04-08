Монфіс: Я в захваті від моєї дружини
Чоловік української тенісистки розповів, що грає заради своєї дружини. Він навіть не розуміє звідки Еліна черпала сили для матчів.
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Правду кажучи, я граю завдяки їй. Відверто скажу, якби вона не поїхала до Індіан-Веллса та Маямі, я б теж цього не зробив. Навіть не розумію, як вона змогла грати,
– сказав Монфіс.
Тенісист "знімає капелюха" перед стійкістю українки. За його словами, він бере приклад зі своєї дружини.
"Я в захваті від моєї дружини. Те, як вона знаходить стільки енергії й сили духу в такі часи, – це щось виняткове. Знімаю перед нею капелюха. Я став для неї плечем опори, і мені вже дуже важко. Щоразу кажу їй, що беру з неї приклад. У такі моменти бачиш, наскільки жінки сильні", – додав спортсмен.
- Світоліна доволі несподівано програла у першому своєму матчі у Маямі. Кривдницею українки стала британка Хізер Вотсон. Еліна не змогла втримати перевагу після першого виграного сету.
- Тенісистка розповіла, що не може грати через психологічний стан, адже частина її рідних залишилася в Одесі.
- Перша ракетка України пропустить Кубок Біллі Джин Кінг. Еліна зазначала, що має проблеми зі спиною, а також їй важко сконцентруватися на грі через війну в Україні.