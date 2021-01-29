Відомий боксер назвав спосіб перемогти Усика

Досвідчений французький боксер Карлос Такам дав свій прогноз на бій Олександра Усика (18-0, 13 КО) і Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Джерело: ютуб-канал Pro Boxing Fans

В інтерв'ю Такам заявив, що Усик впевнено переможе Джойса, якщо не нарветься на який-небудь потужний удар.

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"Всі будуть говорити, що Джо Джойс переможе в цьому бою, оскільки він великий хлопець. Якщо цей поєдинок відбудеться, я не думаю, що Усик піде на конфронтацію. Він не прийме бій, а просто буде кружляти навколо Джойса. Усик буде кружляти і викидати джеби", – сказав Такам.

Я очікую, що Усик переможе за очками. Цей поєдинок повинен скластися таким чином. Але якщо Джойс зажене Усика в кут, то грюкне його. Це однозначно,

– підсумував він.

Що відомо про бій Усик – Джойс

Всесвітня боксерська організація (WBO) готова схвалити бій Джошуа та Ф'юрі. Відтак, Джошуа не доведеться проводити захист титулу проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.

Ймовірно, команди Джошуа та Ф'юрі заплатять Усику відступні, щоб той не вимагав бою за титул. Промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.

У команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону може бути тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони просто визначать претендента на титул.