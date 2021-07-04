Так залишати турнір не хотів ніхто, – Макаренко про виліт України з Євро-2020

Збірна України розгромно програла Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 та покинула турнір. Неприємну поразку Англії прокоментував найкращий футболіст матчу у складі України Євген Макаренко.

Макаренко: Занадто великий рахунок для вильоту на такій стадії

Макаренко, як і більшість футболістів України, звернув увагу на швидкий гол Англії вже на 4 хвилині гри. За словами Євгена, такі команди як Англія не пробачають помилок.

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"Із перших хвилин були присутні нервовість, певний тиск, оскільки це доволі пізня стадія турніру, суперник – команда топ-рівня. Пропускати від такого опонента на перших хвилинах… Такі команди не пробачають", – сказав Євген.

Макаренко вважає, що третій пропущений гол став фатальним для української збірної.

Після першого голу ми почали входити у гру, були на м’ячі, володіли певною ініціативою, були передумови для хороших атак. На жаль, забити не вдалося. У першому та другому таймі у стартові п'ять хвилин нам не вистачило концентрації, ми пропускали голи. Третій м'яч виявився фатальним. Після нього Англія, укомплектована висококласними футболістами, відійшла та грала за рахунком,

– зазначив футболіст.

Макаренко вийшов на поле на 64 хвилині та став найкращим футболістом матчу у складі України. Євген заявив, що хотів допомогти команді.

"Щодо мого виходу на заміну, то за рахунку 0:4 хотілося допомогти команді. Було важко, хлопці виглядали пригніченими. Не мені оцінювати свою гру, є експерти. Чим зумів, тим і допоміг", – скромно зазначив гравець.

На завершення Євген сказав, що в команді всі засмучені, адже не хотіли вилітати з Євро-2020 таким чином.

Хлопці дуже засмучені, так залишати турнір не хотів ніхто. Занадто великий рахунок для вильоту на такій стадії. Після матчу тренери подякували нам за виконану роботу, яку ми розпочали ще в середині травня. Сказали, що ми повинні пишатися результатами і грою, яку показали на Євро-2020,

– резюмував Макаренко.