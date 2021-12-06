Білосюк: Було цікавіше, чи можу я боротися з лідерами

Олена Білосюк стала фінішеркою команди у першій естафеті нового сезону. Хоча напередодні старту скаржилась на фізичну форму. Капітан збірної України розповіла про відсутність боротьби на четвертому етапі.

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Було цікавіше, чи можу я боротися з лідерами. Старалась додати ходом навіть після того, як відірвалась від представниці Канади, щоб зрозуміти, де мої межі зараз, щоб потім тверезо дивитись на ситуацію,

– розповіла Білосюк.

Досвідчена біатлоністка з України добре розуміла, що не потрібно кидатись у гонку, а поступово додавати з кожним колом. Суперниці були далеко від Олени, тому фінішерці потрібно було тримати свій темп.

"На першому колі суперниці були далеко від мене. Розуміла, що потрібно поступово входити на дистанцію, тому не кидалась. На другому колі моєю суперницею стала естонка, але я її обійшла та їхала на самоті. А на фініші – канадка, я її теж обійшла і їхала сама. Тому буде цікаво подивитись, у якому я стані відносно лідерок", – додала спортсменка.

Нагадаємо, що на перших трьох етапах за збірну України бігли Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Дарія Блашко.

"Ми розчаровані результатом"

Біатлоністка заявила, що дівчата засмучені через 10 місце в естафеті. Усі добре розуміють, що їх форма, яку вони показують зараз, це не межа можливостей.

Звичайно, ми розчаровані результатом. Ніхто не очікував бути в десятці на старті сезону. Розуміємо, що можемо бігти ще краще і дуже сподіваємось, що на найближчих етапах Кубка світу вийде на новий рівень. Так бігати точно ніхто не хоче,

– зізналась Білосюк.