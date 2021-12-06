Билосюк: было интересно, могу ли я бороться с лидерами

Елена Билосюк стала финишеркой команды в первой эстафете нового сезона. Хотя накануне старта жаловалась на физическую форму. Капитан сборной Украины рассказал об отсутствии борьбы на четвертом этапе.

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Было интересно, могу ли я бороться с лидерами. Старалась добавить ходом даже после того, как оторвалась от представительницы Канады, чтобы понять, где мои границы сейчас, чтобы потом трезво смотреть на ситуацию,

– рассказала Билосюк.

Опытная биатлонистка из Украины хорошо понимала, что не нужно бросаться в гонку, а постепенно прибавлять с каждым кругом. Соперницы были вдали от Елены, поэтому финишерке нужно было держать свой темп.

На первом круге соперницы были далеко от меня. Понимала, что нужно постепенно входить на дистанцию, поэтому не бросалась. На втором круге моей соперницей стала эстонка, но я ее обошла и ехала в одиночестве. А на финише – канадка, я ее тоже обошла и ехала сама. Поэтому будет интересно посмотреть, в каком я состоянии в отношении лидеров", – добавила спортсменка.

Напомним, что на первых трех этапах за сборную Украины бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Дарья Блашко.

"Мы разочарованы результатом"

Биатлонистка заявила, что девушки расстроены из-за 10-го места в эстафете. Все хорошо понимают, что их форма, которую они показывают сейчас, – это не предел возможностей.

Конечно, мы разочарованы результатом. Никто не ожидал быть в десятке на старте сезона. Понимаем, что можем бежать лучше и очень надеемся, что на ближайших этапах Кубка мира выйдем на новый уровень. Так бегать точно никто не хочет,

– призналась Билосюк.