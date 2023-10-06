Україна піднялась у таблиці коефіцієнтів УЄФА: чи є надія на другу команду в Лізі чемпіонів
Перемоги Шахтаря та Зорі повернули нашу країну у боротьбу за топ-15 рейтингу. Успішний тиждень допоміг Україні обійти Ізраїль.
Українські клуби відіграли другі тури групового раунду єврокубків. Серед п'яти команд УПЛ, які починали євросезон, на дистанції залишились лише Шахтар та Зоря, пише 24 канал.
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Підйом у рейтингу УЄФА
Цього тижня наші клуби виступили максимально вдало. Донеччани створили камбек у грі Ліги чемпіонів проти Антверпена, вигравши з рахунком 3:2. У свою чергу луганська команда мінімально здолала ісландський Брейдаблік в рамках Ліги конференцій.
Це позитивно вплинуло на позиції України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Дві перемоги принесли нашій країни 0,8 балів, що дозволило обійти Ізраїль та піднятися на 17 місце. У країни-суперниці була лише одна нічия у виконанні Маккабі Хайфи, тобто 0,25 балів.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|4.750
|91.678
|8/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|5.062
|78.489
|7/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|5.285
|74.569
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|4.642
|71.909
|7/7
|5
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|5.200
|56.500
|4/5
|6
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|4.250
|54.831
|6/6
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|4.000
|49.316
|4/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|6.000
|40.400
|5/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.250
|34.850
|3/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|2.600
|32.250
|3/5
|11
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.000
|30.800
|3/5
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|2.800
|30.575
|3/5
|13
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|14
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|4.750
|27.700
|2/4
|15
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|5.000
|27.550
|3/4
|16
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|3.250
|26.875
|2/4
|17
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|2.700
|26.600
|2/5
|18
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.000
|26.375
|2/4
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|5.200
|25.325
|4/5
|20
|Хорватія
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|3.375
|23.025
|1/4
Плекаємо надії на топ-15
Втім головна мета України – повернутися у топ-15 за підсумками сезону. Тільки у цьому випадку наша країна збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.
Зробити зусиллями двох клубів буде вкрай важко, хоча і відстань до Норвегії, Чехії, Данії та Сербії невелика. Перспективи обійти чехів невеликі, їх клуби успішно виступають у цьому євросезоні.
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Тому доведеться орієнтуватись на обгін Норвегії, Данії та Сербії (хоча б двох з цих трьох країн). При цьому треба втриматись і попереду Ізраїля та Греції, які підтискають позаду.
Непростий календар Шахтаря і Зорі
Цього тижня норвежці не здобули жодного балу, у данців – 0,25 балів, у сербів – 0,4 бала. А ось Чехія та Греція додали у скарбничку по одному очку. Варто згадати, що у наступних двох турах Шахтарю важко розраховувати на багато очок у матчах з Барселоною.
Тож головна надія покладатиметься на Зорю, яку чекають горлові дуелі із Маккабі Тель-Авів. По-перше, це представник країни-конкурента у таблиці коефіцієнтів. По-друге, успіх у цих іграх може гарантувати луганцям вихід у плей-офф.
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Новий формат єврокубків
- нагадаємо, що з сезону 2024-2025 основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп
- в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною
- учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді
- 1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу
- 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих
- аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій