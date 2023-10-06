Україна піднялась у таблиці коефіцієнтів УЄФА: чи є надія на другу команду в Лізі чемпіонів

Перемоги Шахтаря та Зорі повернули нашу країну у боротьбу за топ-15 рейтингу. Успішний тиждень допоміг Україні обійти Ізраїль.

Українські клуби відіграли другі тури групового раунду єврокубків. Серед п'яти команд УПЛ, які починали євросезон, на дистанції залишились лише Шахтар та Зоря, пише 24 канал.

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Підйом у рейтингу УЄФА

Цього тижня наші клуби виступили максимально вдало. Донеччани створили камбек у грі Ліги чемпіонів проти Антверпена, вигравши з рахунком 3:2. У свою чергу луганська команда мінімально здолала ісландський Брейдаблік в рамках Ліги конференцій.

Це позитивно вплинуло на позиції України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Дві перемоги принесли нашій країни 0,8 балів, що дозволило обійти Ізраїль та піднятися на 17 місце. У країни-суперниці була лише одна нічия у виконанні Маккабі Хайфи, тобто 0,25 балів.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 4.750 91.678 8/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 5.062 78.489 7/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 5.285 74.569 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 4.642 71.909 7/7 5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 5.200 56.500 4/5 6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 4.250 54.831 6/6 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 4.000 49.316 4/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 6.000 40.400 5/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 8.250 34.850 3/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 2.600 32.250 3/5 11 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.000 30.800 3/5 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 2.800 30.575 3/5 13 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 4.750 27.700 2/4 15 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 5.000 27.550 3/4 16 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 3.250 26.875 2/4 17 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 2.700 26.600 2/5 18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.000 26.375 2/4 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 5.200 25.325 4/5 20 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 3.375 23.025 1/4

Плекаємо надії на топ-15

Втім головна мета України – повернутися у топ-15 за підсумками сезону. Тільки у цьому випадку наша країна збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.

Зробити зусиллями двох клубів буде вкрай важко, хоча і відстань до Норвегії, Чехії, Данії та Сербії невелика. Перспективи обійти чехів невеликі, їх клуби успішно виступають у цьому євросезоні.

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Тому доведеться орієнтуватись на обгін Норвегії, Данії та Сербії (хоча б двох з цих трьох країн). При цьому треба втриматись і попереду Ізраїля та Греції, які підтискають позаду.

Непростий календар Шахтаря і Зорі

Цього тижня норвежці не здобули жодного балу, у данців – 0,25 балів, у сербів – 0,4 бала. А ось Чехія та Греція додали у скарбничку по одному очку. Варто згадати, що у наступних двох турах Шахтарю важко розраховувати на багато очок у матчах з Барселоною.

Тож головна надія покладатиметься на Зорю, яку чекають горлові дуелі із Маккабі Тель-Авів. По-перше, це представник країни-конкурента у таблиці коефіцієнтів. По-друге, успіх у цих іграх може гарантувати луганцям вихід у плей-офф.

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