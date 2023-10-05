Брейдаблік – Зоря 0:1

Гол: Горбач, 35.

Луганська Зоря провела свій другий матч у Лізі конференцій 2023-2024. Команда Валерія Кривенцова відправилась в гості до чемпіона Ісландії Брейдабліка, пише 24 канал.

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Зоря провалила старт сезону

Українська команда розчаровує на старті цього сезону. Луганці здобули лише одну перемогу в УПЛ у восьми матчах та засіли у нижній частині таблиці (13 місце). Через це Ненад Лалатович залишив свою посаду і на його місце був призначений Валерій Кривенцов.

Втім у єврокубках ситуація куди краща. Програвши у кваліфікації Ліги Європи Славії (0:2), Зоря ледь не створила камбек у матчі-відповіді (2:1). А у першому турі ЛК підопічні Кривенцова змогли зіграти внічию із фаворитом групи Гентом (1:1).

У грі з Брейдабліком українці були фаворитами. Зоря очікувано більше атакувала і частіше била по воротах ісландців. Проте і суперник відповідав та навіть моментами контролював ігрову ініціативу.

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Все вирішив стандарт

В середині першого тайму "біло-чорним" вдалось вийти вперед. Після розіграшу кутового Антюх точно навісив на голову Горбачу і той прошив кіпера, вигравши другий поверх.

У другому таймі Зоря відійшла до своїх воріт і робила ставку лише на контратаки. Брейдаблік же інколи створював моменти, але ісландській команді явно не вистачало майстерності, щоб довести до голу.

Зоря наближається до плей-офф

Таким чином луганці здобули першу перемогу в Лізі конференцій та дебютну на чолі з Валерієм Кривенцовим. Це дозволяє Зорі йти другими в групі, маючи по 4 бали разом із Гентом.

Бельгіці у паралельній зустрічі обіграли Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0. Ізраїльский клуб має три очки і саме із ним нашій команді належиться відіграти два наступні євроматчі.