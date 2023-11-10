Перемога Шахтаря над Барсою не врятувала: Україна близька до провалу в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Наша країна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів. Зоря поступилась у лобовому матчі ізраїльтянам, а прямі конкуренти наростили відрив.

Цього тижня в єврокубках відбулись матчі 4 туру Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Україну продовжують представляти два клуби – Шахтар та Зоря, пише 24 канал.

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Взяли бали там, де не очікували

На двох наші команди здобули одну перемогу, причому там, де цього найменше очікували. Донеччани змогли мінімально переграти Барселону в ЛЧ та поповнити нашу скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Натомість луганці нічого не змогли вдіяти із прямим конкурентом по Лізі конференцій Маккабі Тель-Авів (1:3). Окрім того, що Зоря не принесла ані балу в рейтинг України, вона ще і дозволила Ізраїлю наблизитись до нашої країни.

Відстань тепер складає всього 0,125 очок. Україна йде на 17 місці, а головною метою нашої асоціації є потрапляння у топ-15. Тільки у такому випадку УПЛ збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 8.125 95.053 8/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 8.687 82.114 7/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 9.142 78.426 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 10.071 77.338 7/7 5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 6.200 57.500 4/5 6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 6.916 57.497 6/6 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 5.166 50.482 4/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 8.600 43.000 5/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 3.600 33.250 3/5 11 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.600 31.400 3/5 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 3.400 31.175 3/5 13 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 7.250 29.800 3/4 14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.00 28.950 2/4 15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 5.250 28.875 2/4 16 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 17 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.100 27.000 2/5 18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.500 26.875 2/4 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 6.400 26.525 4/5 20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 5.625 24.125 2/4

Віддаляємось від топ-15

Як бачимо, перспективи у нашої країни доволі туманні. Україні треба обійти ще як мінімум дві асоціації і при цьому не пропустити вперед Ізраїль чи Грецію. Наші ж конкуренти цього тижня виступали загалом краще, хоча регрес Сербії не може не тішити:

Норвегія взяла максимум 1,000 бал завдяки перемогам Буде/Глімта та Мельде

взяла максимум 1,000 бал завдяки перемогам Буде/Глімта та Мельде Данія набрала 0,750 балів (перемога Копенгагена над МЮ та нічия Норшеланна)

набрала 0,750 балів (перемога Копенгагена над МЮ та нічия Норшеланна) Сербія залишилась без балів, бо Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли

залишилась без балів, бо Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли Ізраїль накопичив 0,500 балів завдяки перемозі Маккабі Тель-Авів над Зорею (Маккабі з Хайфи програв)

накопичив 0,500 балів завдяки перемозі Маккабі Тель-Авів над Зорею (Маккабі з Хайфи програв) Греція взяла 0,400 балів завдяки нічиїй ПАОКа та виходу клубу із Салонік у плей-офф Ліги конференцій

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Україні необхідно до кінця євросезону обійти дві з трьох наступних країн – Норвегія, Данія, Сербія. Якщо з балканцями це цілком реально, то ось до скандинавів поки далеко. Це стане можливим лише за умови виходу Шахтаря та Зорі у євровесну.

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