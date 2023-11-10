Перемога Шахтаря над Барсою не врятувала: Україна близька до провалу в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Наша країна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів. Зоря поступилась у лобовому матчі ізраїльтянам, а прямі конкуренти наростили відрив.
Цього тижня в єврокубках відбулись матчі 4 туру Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Україну продовжують представляти два клуби – Шахтар та Зоря, пише 24 канал.
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Взяли бали там, де не очікували
На двох наші команди здобули одну перемогу, причому там, де цього найменше очікували. Донеччани змогли мінімально переграти Барселону в ЛЧ та поповнити нашу скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Натомість луганці нічого не змогли вдіяти із прямим конкурентом по Лізі конференцій Маккабі Тель-Авів (1:3). Окрім того, що Зоря не принесла ані балу в рейтинг України, вона ще і дозволила Ізраїлю наблизитись до нашої країни.
Відстань тепер складає всього 0,125 очок. Україна йде на 17 місці, а головною метою нашої асоціації є потрапляння у топ-15. Тільки у такому випадку УПЛ збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|8.125
|95.053
|8/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|8.687
|82.114
|7/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|9.142
|78.426
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|10.071
|77.338
|7/7
|5
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|6.200
|57.500
|4/5
|6
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|6.916
|57.497
|6/6
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|5.166
|50.482
|4/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|8.600
|43.000
|5/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.750
|35.350
|3/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|3.600
|33.250
|3/5
|11
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.600
|31.400
|3/5
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|3.400
|31.175
|3/5
|13
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|7.250
|29.800
|3/4
|14
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|6.00
|28.950
|2/4
|15
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|5.250
|28.875
|2/4
|16
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|17
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|3.100
|27.000
|2/5
|18
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.500
|26.875
|2/4
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|6.400
|26.525
|4/5
|20
|Польща
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|5.625
|24.125
|2/4
Віддаляємось від топ-15
Як бачимо, перспективи у нашої країни доволі туманні. Україні треба обійти ще як мінімум дві асоціації і при цьому не пропустити вперед Ізраїль чи Грецію. Наші ж конкуренти цього тижня виступали загалом краще, хоча регрес Сербії не може не тішити:
- Норвегія взяла максимум 1,000 бал завдяки перемогам Буде/Глімта та Мельде
- Данія набрала 0,750 балів (перемога Копенгагена над МЮ та нічия Норшеланна)
- Сербія залишилась без балів, бо Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли
- Ізраїль накопичив 0,500 балів завдяки перемозі Маккабі Тель-Авів над Зорею (Маккабі з Хайфи програв)
- Греція взяла 0,400 балів завдяки нічиїй ПАОКа та виходу клубу із Салонік у плей-офф Ліги конференцій
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Україні необхідно до кінця євросезону обійти дві з трьох наступних країн – Норвегія, Данія, Сербія. Якщо з балканцями це цілком реально, то ось до скандинавів поки далеко. Це стане можливим лише за умови виходу Шахтаря та Зорі у євровесну.
Новий формат єврокубків
- З сезону 2024-2025 основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп
- В основній стадії Ліги чемпіонів зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною
- Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді
- 1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу
- 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих
- Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій