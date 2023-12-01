Україна майже втратила одну путівку в Лігу чемпіонів: яка ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Провал Зорі в Лізі конференцій фактично викреслив нашу країну з боротьби за топ-15 рейтингу. Лише неймовірний прорив Шахтаря в ЛЧ або ЛЄ дозволить повернутись у гонку.
Цього тижня Шахтар та Зоря відіграли чергові матчі в єврокубках. Луганці протягом п'яти днів взагалі провели два матчі Ліги конференцій, пише 24 канал.
До теми Шахтар гарантував собі єврокубкову весну: мінімум Ліга Європи, є шанси на плей-оф Ліги чемпіонів
Опускаємось в рейтингу
На жаль, підопічні Юрія Коваля програли обидві зустрічі – 2:3 від Маккабі Тель-Авів та 1:4 від Гента. Це остаточно закрило перед Зорею двері в плей-оф. Натомість Шахтар зумів мінімально переграти Антверпен в Лізі чемпіонів.
Це дозволило Україні отримати 0,4 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Проте всі конкуренти нашої країни, окрім Сербії, заробили за цей тиждень більше очок. Через це наша асоціація опустилась на 18 місце.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|11.750
|98.678
|8/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|11.312
|84.739
|7/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|11.714
|80.998
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|12.642
|79.909
|7/7
|5
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|9.083
|59.664
|6/6
|6
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|8.000
|59.300
|4/5
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|6.000
|51.316
|4/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|9.800
|44.200
|5/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|9.000
|35.600
|3/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|4.000
|33.650
|3/5
|11
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|9.250
|31.800
|3/4
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|4.000
|31.775
|3/5
|13
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.800
|31.600
|3/5
|14
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|6.250
|29.875
|2/4
|15
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|6.750
|29.700
|2/4
|16
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|5.750
|28.125
|2/4
|17
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|18
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|3.500
|27.400
|2/5
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|7.000
|27.125
|4/5
|20
|Польща
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|6.125
|24.625
|2/4
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Примарні шанси на топ-15
Україні треба завершити цей сезон у топ-15, адже у разі невдачі наша країна втратить одного представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026. Як бачимо, така перспектива здається найбільш вірогідною.
Більш того, наша асоціація ризикує ще і пропустити вперед греків, у яких залишилось більше команд. Україну навесні наступного року в плей-оф представить лише Шахтар, але поки невідомо, в якому турнірі.
Перемога над Порту в останньому турі виведе донеччан в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що дасть нашій країні додатково аж один бал. Зоря ж завершить виступи в єврокубку грою з аутсайдером квартету Брейдабліком і може наостанок трохи допомогти Україні.
Що стосується прямих конкурентів, то серед них є команди, які вже гарантували собі євровесну та ті, хто ще боротиметься за неї в останньому турі:
- Мельде (Норвегія) гарантував собі як мінімум плей-оф Ліги конференцій і може ще обійти Карабах у боротьбі за плей-оф Ліги Європи
- Буде-Глімт (Норвегія) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій
- Копенгаген (Данія) бореться за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів або ЛІги Європи з Галатасараєм (порівну балів) та Манчестер Юнайтед (-1 очко)
- Норшеланн (Данія) лідирує в групі Ліги конференцій, випереджаючи Лудогорець та Фенербахче на один бал
- Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій
- Маккабі Хайфа (Ізраїль) бореться з Панатінаїкосом (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій
- Бачка-Топола (Сербія) боеться з Олімпіакосом (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій
- АЕК (Греція) бореться з Аяксом за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій
- ПАОК (Греція) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій
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Лише прорив Шахтаря в 1/4 фіналу будь-якого єврокубка дозволить Україні боротися за потрапляння в топ-15. Втім, скоріш за все, нашій країні необхідно змиритись із втратою одного представника в Європі через сезон.
Новий формат єврокубків
- З сезону 2024-2025 основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп
- В основній стадії Ліги чемпіонів зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною
- Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді
- 1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу
- 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих
- Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій