Луганська Зоря в четвер, 30 листопада, провела матч Ліги конференцій проти бельгійського Гента. У твіттері турніру опублікували результати ігрового дня. Однак там допустили помилку – замість логотипа українського клубу дали емблему російського.

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Ще ганебнішим ця ситуація виглядає через те, що дизайнери використали емблему клубу російського ЦСКА – це "центральний спортивний клуб армії".

Цей клуб хоч зараз і не перебуває у прямому підпорядкуванні російського міністерства оборони, але має чимало пов'язаного з російською армією, в тому числі й щодо підтримки війни Росії проти України. Саме вболівальники цього російського клубу і створили батальйон "Еспаньола", який воює проти України. А керівництво клубу передає речі російським окупантам.

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Варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, російські футбольні клуби та збірні були відсторонені від усіх міжнародних турнірів. Тож ЦСКА, який до цього чимало виступав в єврокубках, залишився без офіційних міжнародних матчів

Однак в УЄФА швидко помітили свою помилку, видаливши пост. Зараз публікація з результатами матчу має правильний логотип луганської Зорі.