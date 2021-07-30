Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишилася 11-ою, але вже втратила команду

Полтавська Ворскла програла фінському КуПС в драматичному матчі і вилетіла з Ліги конференцій УЄФА – нового єврокубка. Цей результат може негативно відобразитися для України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Залишилось 4 команди

В активі України – 4 бонусних очка Динамо за участь у групі Ліги чемпіонів і 0.5 пункти Ворскли за нічию в кваліфікації Ліги конференцій. Якщо 4.5 поділити на 5 клубів (Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла), то результат країни в поточному сезоні дорівнює 0.900.

Як це було Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши вдома фінському КуПС: відео

На старті основної єврокампанії Україна знаходиться на 11-й позиції (28.500), програючи в боротьбі за топ-10 Австрії 0.250 бали та Шотландії 1.200 пункти. 10 місце дозволить країні виставити чемпіона безпосередньо у груповий раунд Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Україна вже втратила одну команду. Але й у Австрії теж є втрата: несподівано вилетіла Аустрія, поступившись Брейдабліку з Ісландії.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА сезону 2021/2022 (станом на 30 липня)