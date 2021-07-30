Осталось 4 команды

В активе Украины – 4 бонусных очка Динамо за участие в группе Лиги чемпионов и 0.5 пункта Ворсклы за ничью в квалификации Лиги конференций. Если 4.5 поделить на 5 клубов (Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла), то результат страны в текущем сезоне равен 0.900.

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На старте основной еврокампании Украина находится на 11-й позиции (28.500), проигрывая в борьбе за топ-10 Австрии 0.250 балла и Шотландии 1.200 пунктов. 10 место позволит стране выставить чемпиона непосредственно в групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Украина уже потеряла одну команду. Но и у Австрии тоже есть потеря: неожиданно вылетела Аустрия, уступив Брейдаблику из Исландии.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2021/2022 (по состоянию на 30 июля)