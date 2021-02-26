Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна до мінімуму скоротила відставання від Шотландії

У четвер, 25 лютого, завершилася стадія 1/16 фіналу Ліги Європи. Вашій увазі оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Україна взяла максимальні 4 очка: в Лізі Європи Шахтар переміг Маккабі, а Динамо – Брюгге, додавши в національну скарбничку 0,8 бала.

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Таким чином, в активі Шахтаря в поточному сезоні 14 очок (4 з них – бонуси), на рахунку Динамо – 13,5 (4), у Зорі – 4, Колоса – 2 і Десни – 0,5. Маємо всього 34 пункта, що трансформуються в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 6,8 бала (34 очка ділимо на 5 клубів).

Конкуренти України

У головного конкурента, Шотландії, залишається один клуб. Рейнджерс знову переграв бельгійський Антверпен (5:2) і приніс +0.500 за день (у них очки ділять на чотирьох). За четвер Україна скоротила відставання на 0.300, і тепер відрив Шотландії – 0.025.

У Австрії (10 позиція) обидва клуби вибули: і Вольфсбергер, і РБ Зальцбург. Бельгія (9) теж більше не поповнить свою скарбничку в нинішньому сезоні.

12 позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА, на якій ми зараз перебуваємо, має квоту в єврокубках на літо 2022 року з п'яти клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – у другому кваліфікаційному, один – в плей-офф раунді), один – в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і два – в Лізі конференцій (один – у другому кваліфікаційному, один – в третьому кваліфікаційному раунді).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 26 лютого)