Ізраїль наступає на п'яти Україні: зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів єврокубків

Відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду єврокубкових турнірів. За підсумком зіграних матчів УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів.

Дніпро-1 та Динамо представляли Україну в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та Ліги конференцій. Підопічні Мірчі Луческу ледь не вилетіли з єврокубків, але завдяки фарту та відмінній грі Бущана продовжать свої виступи. Дніпро-1 за підсумком двобою з празькою Славією залишив Лігу Європи, але спробує пробитися в груповий етап Ліги конференцій через матчі плей-оф.

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Україні потрібно набирати очки

Сумарно Дніпро-1 та Динамо заробили 1,5 очка, які були розділені на 5 – кількість представників у єврокубках нинішнього сезону. Це дало 0,3 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Україна втрималася на 15-й сходинці рейтингу, але конкуренти покращили свої показники. Норвегія, яка випереджає Україну, збільшила відрив до 0,7 пункта. А Ізраїль скоротив відставання від України до 0,175 бала.

Нагадаємо, що 15 місце залишає за Україною п'ять клубів в єврокубках на сезон-2025/2026 (топ-2 зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів). Проте втрата позиції у топ-15 призведе до зменшення кількості клубів в ЛЧ до однієї.

Топ-25 країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА / скриншот kassiesa.net

Україна в єврокубках 2023/24