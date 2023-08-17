Підопічні Мірчи Луческу були на грані вильоту з єврокубків. Лише впевнена гра голкіпера Динамо Георгія Бущана та фарт дозволили пройти грецький Аріс за підсумком двох поєдинків, пише 24 Канал.
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Луческу проти "колишньої"
У наступному раунді Ліги конференцій Динамо зустрінеться зі своїм старим знайомим по єврокубках турецьким Бешикташем. Ба більше, "чорних орлів" у 2002 – 2004 роках тренував нинішній наставник киян Мірча Луческу.
Бешикташ у третьому раунді Ліги конференцій без проблем розібрався з азербайджанським Нефтчі. Турецька команда здобула перемоги в обох поєдинках: 3:1 та 2:1.
Перший поєдинок протистояння Динамо проведе вдома. Поєдинок відбудеться 24 серпня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 31 серпня. Переможець дуелі отримає путівку в груповий етап Ліги конференцій, а невдаха вилетить з єврокубків.
Історія зустрічей Динамо та Бешикташа
- Динамівці зіграли 10 матчів проти Бешикташа в єврокубкових турнірах. Перевага у протистоянні за киянами: 6 перемог "біло-синіх", 2 нічиї та 2 поразки.
- Різниця забитих та пропущених м'ячів теж вражає: 24:6 на користь Динамо.
- Востаннє суперники зустрічалися в Лізі чемпіонів сезону 2016/17. Перший матч завершився внічию 1:1, а у домашньому поєдинку динамівці розтрощили "чорних орлів" з рахунком 6:0. У складі киян голами відзначилися Бєсєдін, Ярмоленко, Буяльський, Гонсалес, Сидорчук, Мораєс.