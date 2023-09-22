Україна провалюється у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що треба для збереження місця в Лізі чемпіонів
Відносно невдалий тиждень у єврокубках мав свої наслідки і у рейтингу асоціацій від УЄФА. Наша країна пропустила вперед Чехію і тепер для повернення у топ-15 має робити ривок.
Завершились перші тури групових стадії єврокубків. Для України вони виявились успішними лише частково. Шахтар у Лізі чемпіонів програв Порту, тоді як Зоря зіграла внічию з Гентом у Лізі конференцій, пише 24 канал.
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Кепські справи в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Це дозволило Україні заробити один бал та внести у таблицю коефіцієнтів 0,2 очка. Нагадаємо, що у рейтинг потрапляють всі очки клубів від країни, поділені на кількість команд-учасниць. Від УПЛ стартувало п'ять клубів в єврокубках, але до групової стадії залишились лише двоє.
Дніпро-1, Динамо та Ворскла вже вилетіли у кваліфікації. Через це Україна опустилась на 18 місце у таблиці, пропустивши вперед Чехію. Всі три клуби з цієї країни. що залишились, виграли свої матчі (Спарта, Славія та Вікторія).
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|3.375
|90.303
|8/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|3.437
|76.864
|7/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|3.857
|73.141
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|3.928
|71.195
|7/7
|5
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|4.400
|55.700
|4/5
|6
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|3.250
|53.831
|6/6
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|3.666
|48.982
|4/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|4.800
|39.200
|5/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|7.250
|33.850
|3/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|2.400
|32.050
|3/5
|11
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|2.600
|30.400
|3/5
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|2.200
|29.975
|3/5
|13
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.000
|27.375
|3/5
|14
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|4.250
|27.200
|2/4
|15
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|3.250
|26.875
|2/4
|16
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|4.000
|26.550
|3/4
|17
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|3.750
|26.125
|2/4
|18
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|1.900
|25.800
|2/5
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|4.200
|24.325
|4/5
|20
|Хорватія
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|3.375
|23.025
|1/4
Залишимось з однією командою в ЛЧ?
Таким чином, УПЛ все більше віддаляється від омріяного 15 місця. Якщо ж Україна опиниться нижче цієї позиції, то на сезон 2025-2026 втратить одного представника у Лізі чемпіонів. Тобто у кваліфікації ЛЧ стартуватиме лише чемпіон, тоді як ще одна команда в ЛЄ та дві – у ЛК.
Шансів повернутися у топ-15 у нас небагато. Активними залишаються лише Шахтар та Зоря, при тому що на донеччан ще чекають дві гри з Барселоною. Нашими ж конкурентами є Ізраїль, Чехія та Норвегія, котрих треба обійти. Дістатися Данії чи Сербії буде куди складніше.
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У ізраїльтян та норвежців залишаються по дві команди, у чехів – три. Але всі їх бали ділитимуться на чотири команди. а не п'ять як у випадку з Україною. Ось в які групи потрапили команди з країн-конкуренток:
Сербія:
- Црвена Звезда (Ліга чемпіонів) – Манчестер Сіті, Лейпциг, Янг Бойз
- Бачка-Топола (Ліга Європи) – Вест Хем, Фрайбург, Олімпіакос
- Чукарічкі (Ліга конференцій) – Ференцварош, Генк, Фіорентина
Данія:
- Копенгаген (Ліга чемпіонів) – Баварія, Манчестер Юнайтед, Галатасарай
- Норшеланн (Ліга конференцій) – Лудогорець, Фенербахче, Спартак Трнава
Норвегія:
- Мельде (Ліга Європи) – Баєр, Карабах, Хеккен
- Буде/Глімт (Ліга конференцій) – Брюгге, Бешикташ, Лугано
Чехія:
- Спарта (Ліга Європи) – Бетіс, Рейнджерс, Аріс Лімасол
- Славія (Ліга Європи) – Рома, Серветт, Шериф
- Вікторія (Ліга конференцій) – Динамо Загреб, Астана, Балкані
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Ізраїль:
- Маккабі Хайфа (Ліга конференцій) – Вільярреал, Ренн, Панатінаїкос
- Маккабі Тель-Авів (Ліга конференцій) – Гент, Зоря, Брейдаблік
Україна:
- Шахтар (Ліга чемпіонів) – Барселона, Порту. Антверпен
- Зоря (Ліга конференцій) – Гент, Маккабі Т.-А., Брейдаблік
Чи настільки все сумно
Шанси можуть з'явитися, якщо Зоря та Шахтар забезпечить собі плей-офф на євровесну. Луганцям треба посідати у групі 1-2 місця, донеччан може влаштувати і третє з переходом в Лігу Європи. Втім вихід в 1/8 фіналу ЛЧ принесе бонусні очки.
При цьому луганцям важливо в очних матчах із Маккабі залишити ізраїльтянам якомога менше очок, щоб Україна обійшла Ізраїль. Інше Маккабі (з Хайфи) має мінімум шансів на вихід з групи.
А ось чехів обійти буде складніше. По-перше, у них залишилось більше команд. По-друге, їх бали діляться на чотири. Ну і найголовніше, всі їх клуби отримали непогані групи і мають всі шанси на плей-офф ЛЄ або ЛК.
Тому можливо, що українським клубам краще сподіватись на провал данських та норвезьких команд. Усі вони – аутсайдери своїх груп і за ідеального розкладу можуть стати останніми у своїх квартетах.
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Правда, треба пам'ятати найголовніше, що без перемог та виходів далі від Зорі та Шахтаря шансів потрапити у топ-15 немає. Відстань до цієї зони складає трохи більше одного балу. Тобто 6-ти очок, які нашим клубам обов'язково треба брати.
Новий формат єврокубків
Минулий сезон клуби УПЛ завершили на 14 місці, тому на кампанію 2024-2025 Україну ще представлятимуть п'ять клубів, з них два – у Лізі чемпіонів. До слова, основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп.
З наступного сезону в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною. Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді.
1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих. Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій.