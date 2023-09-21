Колективи відразу ж продемонстрували, що будь-який єврокубок може принести низку емоцій вболівальникам. Одні клуби тішились немйовірним звитягам, інші ж до кінця не вірили у те, що трапилось на футбольному полі, пише 24 Канал.

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Не гірше за Лігу чемпіонів та Лігу Європи

Перший тур Ліги конференцій подарував як декілька сенсаційних результатів, так і такі, які важко було передбачити, зокрема, фанатів відразу нагодували інтригою команди, котрі виступають в групі Е. Діло в тому, що даний квартет виявився найнепередабчуванішим, а також досить результативним. Інші ж команди також не скупились на голи.

Легія – Астон Вілла 3:2 (група Е)

Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 – Дуран, 6, Дінь, 38

Перші два представники групи Е відразу видали неймовірний поєдинок. Астон Вілла, котра є фаворитом квартету, пропустила на статрі матчу, проте не збиралась віддавати легко перемогу Легії. Та от польський клуб проявив більше жагу до перемоги, тому забивав голи до того часу, поки ті не принесуть їм тріумф.

Відеоогляд матчу:

Генк – Фіорентина 2:2 (група F)

Голи: Зечірі, 12, Маккензі, 85 – Раньєрі, 7, 23

Черговий непоступливий поєдинок видали Генк та Фіорентина. Італійці, котрі у торішньому розіграші ЛК поступились у фіналі, намагаються знову поборотись за трофей, проте бельгійці виявились міцним горішком. "Фіалки" уже могли подумати, що їм вдалося закрити матч у першому таймі, та от "смурфики" врятували гру наприкніці зустрічі.

Відеоогляд матчу:

Айтрахт – Абердін 2:1 (група G)

Голи: Мармуш, 11, Кох, 61 – Полвара, 22

Інтрига панувала й у грі між Айнтрахтом та Абердіном. "Орли" здобули далеко не найлегшу перемогу, оскільки шотландці продемонстрували свої зуби, та от клас німців виявився вищим, тому ті змогли додиснути свого некомпромісного опонента.

Відоогляд матчу:

Зоря – Гент 1:1 (група В)

Голи: Герреро, 70 – Куйперс, 67

Луганський колектив, який є єдиним представником України у Лізі конференцій, розпочав кампанію із нічиєї. "Бики" виглядали" активнішими, проте "біло-чорні" відіграли дисципліновано, не дозволивши супернику вирвати перемогу в матчі, навіть після забитого голу, бистро зібрашись та відповівши супернику тим самим.

Відеоогляд матчу:

Маккабі Тель-Авів – Брейдаблік 3:2 (група В)

Голи: Макон, 11, Захаві, 25, Бітон, 32 – Ольсен 44, 55

Представники групи Зорі видали також результативний поєдинок. Ізраїльський колектив пактично у першті 30 хвилин виконав усю роботу в поєдинку, та от Брейдаблік, який став першим представником Ісландії у єврокубках, також захотів покрасуватись на міжнародній арені, тому віддквитали навіть два голи. Та от на більше дебютантів не вистачило.

Відеоогляд матчу:

ГІК – ПАОК 2:3 (група G)

Голи: Банде, 25, Радулович, 90+9 – Куліеракіс, 55, Десподов, 81, Льямас, 90+4

ГІК та ПАОК стали авторами ще одного неймовірного матчу в Лізі конференцій. Грецькому колективу далось досить не просто із фінським незірковим клубом, оскільки "чорно-білі" вирвали перемогу під завісу матчу, а ГІК боровся до останнього.

Відеоогляд матчу:

Зрінські – АЗ 4:3 (група Е)

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, Де Віт, 44

Лицем першого туру сміло можна назвати між Зрінські та АЗ. Боснійський колектив, котрий дебютує в основній стадії єврокубків, влаштував спражню "струс мозку" для нідерландів, відігравши 4 м'ячі та вигравши стартову гру.

Відеоогляд матчу:

Наступні декілька поєдинків завершились очікуваними перемогами фаворитів зустрічі, тому могли викликати позитивні емоції лиш у відданих вболівальників тріумфаторів. Клаксвік із Фарерських островів та Балканні із Косово все ж дали бій своїм маститим опонентам.

Лудогорець – Спартак Трнава 4:0 (група)

Голи: Йорданов, 46, Пйотровскі, 51, 63, Рван Секо, 90+4

Відеоогляд матчу:

Фенербахче – Норшелланн 3:1 (група Н)

Голи: Креспу, 24, Бачуай, 30, Азіз, 47 – Росе-Вілладсен, 55

Відеоогляд матчу:

Ференцварош – Чукарікчі 3:1 (група F)

Голи: Варга, 44, Овусу, 45+7, Пешич, 79 – Іванович, 26

Відеоогляд матчу:

Лілль – Олімпія Любляна 2:0 (група А)

Голи: Девід, 43, Язіджі, 90+4

Відеоогляд матчу:

Брюгге – Бешикташ 1:1 (група D)

Голи: Ванакен, 77 – Тосун, 88

Відеоогляд матчу:

Динамо Загреб – Астана 5:1 (група С)

Голи: Петковіч, 43, 53, Булат, 58, Марін, 86, Халіловіч, 90+3 – Оганесян, 78

Відеоогляд матчу:

Лугано – Буде/Глімт 0:0 (група D)

Відеоогляд матчу:

Вікторія Пльзень – Балкані 1:0 (група С)

Гол: Калвах, 73

Відеоогляд матчу:

Слован Братислава – Клаксвік 2:1 (група А)

Голи: Вайсс, 54, Чаврич, 74 – Павлович, 49

Відеоогляд матчу: