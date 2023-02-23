День Х для України: як виступи Шахтаря та Дніпра-1 вплинуть на представництво в Лізі чемпіонів

Україна опинилась за крок від втрати однієї команди в головному єврокубку через сезон. Втім донеччани та дніпряни ще можуть виправити критичну ситуацію. Пояснюємо деталі таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У четвер, 23 лютого, відбудуться вирішальні для українських клубів матчі єврокубків, пише 24 канал. Шахтар зіграє на виїзді проти Ренна в Лізі Європи, а Дніпро-1 "прийматиме" у Словаччині АЕК в рамках Ліги конференцій.

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Ці матчі будуть мати вирішальне значення для таблиці коефіцієнтів УЄФА і, як наслідок, для нашого представництва у євросезоні 2024-2025. Річ у тому, що наша асоціація може втратити одну команду в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Без однієї української команди в ЛЧ?

Право на дві путівки в головний єврокубок мають країни з топ-15 рейтингу, тоді як на даний момент Україна посідає 16 сходинку. Втім, щільність у нашому діапазоні дозволяє розраховувати на підвищення.

Можна із впевненістю сказати, що за підсумками цього сезону 12 країн гарантовано опиняться у топ-15: Англія, Іспанія, НІмеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Португалія, Бельгія, Шотландія, Австрія, Сербія та Туреччина. Тобто, залишається три місця, на які претендують п'ять асоціацій.

МІСЦЕ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцарія 29,175 1/4 14 Чехія 29,050 0 15 Норвегія 29,000 1/4 16 Україна 28,900 2/5 17 Данія 27,875 1/5

. За нічию команда отримує 1 бал, за перемогу – 2 бали. Всі бали асоціації сумуються та діляться на кількість клубів, які стартували від країни в євросезоні. Так, за минулий тиждень після перемоги Шахтаря та поразки Дніпра-1 Україна отримала у таблицю коефіцієнтів 0,400 очок (2 бали поділити на 5 команд). У свою чергу норвежці отримали 0,250 очок за нічию Буде-Глімта з Лехом (1 бали поділити на 4 команди).

Чехія вже втратила всі свої клуби, тому повністю залежить від результатів інших ігор. Отже, нас цікавлять п'ять матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій 23 лютого: два за участю українських команд та три – за участю команд з країн-конкурентів:

Ренн – Шахтар (Ліга Європи), перший матч – 1:2

(Ліга Європи), перший матч – 1:2 Дніпро-1 – АЕК (Ліга конференцій), перший матч – 0:1

(Ліга конференцій), перший матч – 0:1 Мідтьюлланд – Спортінг (Ліга Європи), перший матч – 1:1

(Ліга Європи), перший матч – 1:1 Лех – Буде/Глімт (Ліга конференцій), перший матч – 0:0

(Ліга конференцій), перший матч – 0:0 Базель – Трабзонспор (Ліга конференцій), перший матч – 0:1

Шахтарю та Дніпру-1 треба брати очки

Головний висновок – якщо українські команди програють обидва матчі та вилетять з єврокубків, Україна точно втратить віцечемпіона в ЛЧ на сезон 2024-2025. А ось набір хоч якихось балів навпаки відкриває перед нами оптимістичні перспективи.

Розподіл путівок на сезон 2024-2025:

МІСЦЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ 13 1 місце – 3 кв. раунд

2 місце – 2 кв. раунд Володар Кубка – 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд

4 місце – 2 кв. раунд 14 1 місце – 3 кв. раунд

2 місце – 2 кв. раунд Володар Кубка – 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд

4 місце – 2 кв. раунд 15 1 місце – 2 кв. раунд

2 місце – 2 кв. раунд Володар Кубка – 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд

4 місце – 2 кв. раунд 16 1 місце – 2 кв. раунд Володар Кубка – 1 кв. раунд 2 місце – 2 кв. раунд

3 місце – 2 кв. раунд 17 1 місце – 2 кв. раунд Володар Кубка – 1 кв. раунд 2 місце – 2 кв. раунд

3 місце – 2 кв. раунд До теми Дніпро-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги конференцій

Данія та Чехія

Мідтьюлланду самотужки буде вкрай важко вивести Данію вперед України. Для цього "бикам" потрібно не тільки вигравати у Спортінга на виїзді, а ще здобувати дві перемоги в ЛЄ в наступних раундах. І це при умові повного "нуля" від Шахтаря та Дніпра-1. А Мідтьюлланд ще і за рівнем є аутсайдером турніру.

Ключова для України дуель – зі "стоячою" Чехією. Команди з цієї країни балів вже не наберуть, а ось хоча б нічия дніпрян чи донеччан (навіть за умови вильоту обох) дозволить Україні обігнати чехів та гарантувати собі місце у топ-15.

Норвегія та Швейцарія

А що, якщо Мідтьюлланд прорве і він далеко зайде в ЛЄ та дозволить обійти Україну? Та і 13-14 місця таблиці коефіцієнтів дозволять чемпіону стартувати на раунд пізніше в ЛЧ, ніж 15 місцю. На такі випадки українцям бажано обійти ще одну країну – Норвегію чи Швейцарію.

Щоб обійти перших, українським клубам достатньо і нічиєї, а для обгону других треба одна перемога (або дві нічиї). Втім це за умови, що Буде/Глімт і Базель свої матчі програють та вилетять. Саме тому нам бажано повболівати сьогодні за Лех та Спортінг.

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А що з наступним сезоном?

Але важливо пам'ятати, що поразки Дніпра-1 та Шахтаря (в разі вильоту донеччан) гарантовано позбавлять Україну віцечемпіона в ЛЧ 2024-2025. До слова, наступного сезону це не стосується, адже за підсумками минулого року наша асоціація 11-та і представництво наступне:

чемпіон УПЛ почне ЛЧ з останньої стадії кваліфікації, але може і напряму потрапити в групу, якщо переможець цієї Ліги чемпіонів гарантує собі прохідне місце через чемпіонат

почне ЛЧ з останньої стадії кваліфікації, але може і напряму потрапити в групу, якщо переможець цієї Ліги чемпіонів гарантує собі прохідне місце через чемпіонат віцечемпіон УПЛ стартує з 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ, але може автоматом посунутись на раунд пізніше, якщо переможець цієї Ліги Європи гарантує собі прохідне місце через чемпіонат

стартує з 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ, але може автоматом посунутись на раунд пізніше, якщо переможець цієї Ліги Європи гарантує собі прохідне місце через чемпіонат бронзовий призер чемпіонату України піде в Лігу Європи і почне шлях з останнього раунду кваліфікації (треба пройти одного суперника)

піде в Лігу Європи і почне шлях з останнього раунду кваліфікації (треба пройти одного суперника) 4 місце УПЛ відправиться у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій

відправиться у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій 5 місце УПЛ почне свій шлях в ЛК з другого кваліфікаційного раунду

. З сезону 2024-2025 у групових турнірах ЛЧ, ЛЄ та ЛК буде по 36 команд. Вони не будуть розбиватись на групи, а змагатись всі разом за "швейцарською системою". Кожна команда проведе по вісім матчів з різними суперниками, після чого згідно з турнірною таблицею 1-8 місця виходитимуть в 1/8 фіналу відповідного турніру, а 9-24 місця – в 1/16 фіналу.