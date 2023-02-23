День Х для України: як виступи Шахтаря та Дніпра-1 вплинуть на представництво в Лізі чемпіонів
Україна опинилась за крок від втрати однієї команди в головному єврокубку через сезон. Втім донеччани та дніпряни ще можуть виправити критичну ситуацію. Пояснюємо деталі таблиці коефіцієнтів УЄФА.
У четвер, 23 лютого, відбудуться вирішальні для українських клубів матчі єврокубків, пише 24 канал. Шахтар зіграє на виїзді проти Ренна в Лізі Європи, а Дніпро-1 "прийматиме" у Словаччині АЕК в рамках Ліги конференцій.
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Ці матчі будуть мати вирішальне значення для таблиці коефіцієнтів УЄФА і, як наслідок, для нашого представництва у євросезоні 2024-2025. Річ у тому, що наша асоціація може втратити одну команду в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Без однієї української команди в ЛЧ?
Право на дві путівки в головний єврокубок мають країни з топ-15 рейтингу, тоді як на даний момент Україна посідає 16 сходинку. Втім, щільність у нашому діапазоні дозволяє розраховувати на підвищення.
Можна із впевненістю сказати, що за підсумками цього сезону 12 країн гарантовано опиняться у топ-15: Англія, Іспанія, НІмеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Португалія, Бельгія, Шотландія, Австрія, Сербія та Туреччина. Тобто, залишається три місця, на які претендують п'ять асоціацій.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцарія
|29,175
|1/4
|14
|Чехія
|29,050
|0
|15
|Норвегія
|29,000
|1/4
|16
|Україна
|28,900
|2/5
|17
|Данія
|27,875
|1/5
Чехія вже втратила всі свої клуби, тому повністю залежить від результатів інших ігор. Отже, нас цікавлять п'ять матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій 23 лютого: два за участю українських команд та три – за участю команд з країн-конкурентів:
- Ренн – Шахтар (Ліга Європи), перший матч – 1:2
- Дніпро-1 – АЕК (Ліга конференцій), перший матч – 0:1
- Мідтьюлланд – Спортінг (Ліга Європи), перший матч – 1:1
- Лех – Буде/Глімт (Ліга конференцій), перший матч – 0:0
- Базель – Трабзонспор (Ліга конференцій), перший матч – 0:1
Шахтарю та Дніпру-1 треба брати очки
Головний висновок – якщо українські команди програють обидва матчі та вилетять з єврокубків, Україна точно втратить віцечемпіона в ЛЧ на сезон 2024-2025. А ось набір хоч якихось балів навпаки відкриває перед нами оптимістичні перспективи.
Розподіл путівок на сезон 2024-2025:
|МІСЦЕ
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
|ЛІГА ЄВРОПИ
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
|13
|1 місце – 3 кв. раунд
2 місце – 2 кв. раунд
|Володар Кубка – 3 кв. раунд
|3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
|14
|1 місце – 3 кв. раунд
2 місце – 2 кв. раунд
|Володар Кубка – 3 кв. раунд
|3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
|15
|1 місце – 2 кв. раунд
2 місце – 2 кв. раунд
|Володар Кубка – 3 кв. раунд
|3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
|16
|1 місце – 2 кв. раунд
|Володар Кубка – 1 кв. раунд
|2 місце – 2 кв. раунд
3 місце – 2 кв. раунд
|17
|1 місце – 2 кв. раунд
|Володар Кубка – 1 кв. раунд
|2 місце – 2 кв. раунд
3 місце – 2 кв. раунд
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Данія та Чехія
Мідтьюлланду самотужки буде вкрай важко вивести Данію вперед України. Для цього "бикам" потрібно не тільки вигравати у Спортінга на виїзді, а ще здобувати дві перемоги в ЛЄ в наступних раундах. І це при умові повного "нуля" від Шахтаря та Дніпра-1. А Мідтьюлланд ще і за рівнем є аутсайдером турніру.
Ключова для України дуель – зі "стоячою" Чехією. Команди з цієї країни балів вже не наберуть, а ось хоча б нічия дніпрян чи донеччан (навіть за умови вильоту обох) дозволить Україні обігнати чехів та гарантувати собі місце у топ-15.
Норвегія та Швейцарія
А що, якщо Мідтьюлланд прорве і він далеко зайде в ЛЄ та дозволить обійти Україну? Та і 13-14 місця таблиці коефіцієнтів дозволять чемпіону стартувати на раунд пізніше в ЛЧ, ніж 15 місцю. На такі випадки українцям бажано обійти ще одну країну – Норвегію чи Швейцарію.
Щоб обійти перших, українським клубам достатньо і нічиєї, а для обгону других треба одна перемога (або дві нічиї). Втім це за умови, що Буде/Глімт і Базель свої матчі програють та вилетять. Саме тому нам бажано повболівати сьогодні за Лех та Спортінг.
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А що з наступним сезоном?
Але важливо пам'ятати, що поразки Дніпра-1 та Шахтаря (в разі вильоту донеччан) гарантовано позбавлять Україну віцечемпіона в ЛЧ 2024-2025. До слова, наступного сезону це не стосується, адже за підсумками минулого року наша асоціація 11-та і представництво наступне:
- чемпіон УПЛ почне ЛЧ з останньої стадії кваліфікації, але може і напряму потрапити в групу, якщо переможець цієї Ліги чемпіонів гарантує собі прохідне місце через чемпіонат
- віцечемпіон УПЛ стартує з 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ, але може автоматом посунутись на раунд пізніше, якщо переможець цієї Ліги Європи гарантує собі прохідне місце через чемпіонат
- бронзовий призер чемпіонату України піде в Лігу Європи і почне шлях з останнього раунду кваліфікації (треба пройти одного суперника)
- 4 місце УПЛ відправиться у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій
- 5 місце УПЛ почне свій шлях в ЛК з другого кваліфікаційного раунду