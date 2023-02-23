23 лютого пройдуть матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій. В одному із поєдинків представник України Дніпро-1 гратиме номінально домашній поєдинок против АЕКа, пише 24 канал.

До теми Дніпро-1 спробує перервати чорну серію з поразок від АЕКа з Ларнаки: прогноз на Лігу конференцій

Підопічні Олександра Кучера вже перетинались із кіпріотами цього сезону. В серпні дніпряни двічі програли АЕКу в кваліфікації Ліги Європи (1:2 та 0:3) і опустились в Лігу конференцій.

АЕК – гроза для українських клубів

Там український колектив пройшов у групі Аполлон та Вадуц, залишившись позаду АЗ з Алкмаара. У свою чергу команда з Ларнаки вийшла в групу ЛЄ з Фенербахче, Ренном та київським Динамо і посіла третю сходинку, попереду команди Мірчі Луческу.

Перша битва Дніпра-1 та АЕКа, яка пройшла в Ларнаці тиждень тому, завершилась знову на користь команди з Кіпру. Все вирішив єдиний гол Анхеля Гарсії в кінцівці поєдинку. Тепер команди вирішать долю путівки в 1/8 фіналу турніру у словацькому Кошице.

Відеоогляд матчу АЕК – Дніпро-1:

Ситуація на внутрішній арені

У своїх національних чемпіонатах справи у команд ідуть добре. Дніпро-1 пішов на зимову перерву лідером чемпіонату України. Підопічні Олександра Кучера мають перевагу над Шахтарем у п'ять очок, але донеччани зіграли на матчі менше.

АЕК же теж йде першим у чемпіонаті Кіпру, але відстань від АПОЕЛа складає всього один бал. На цих вихідних команда з Ларнаки могла втратити лідерство, адже програла АЕЛу. Втім її головний конкурент зіграв внічию з аутсайдером турніру Доксою.

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Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Дніпро-1 – АЕК. Вона буде доступна в цій новині. Початок – о 19:45 за київським часом.

Дніпро-1 – АЕК онлайн