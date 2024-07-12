УЄФА оновив рейтинг клубів перед сезоном 2024-2025: які місця посідають Шахтар і Динамо
Джерело:сайт УЄФА
Українські команди дізналися свої місця у новій клубній таблиці коефіцієнтів. Серйозним падінням відзначився донецький Шахтар, у якого "обнулився" успішний сезон 2019-2020.
На початку липня вже стартував новий єврокубковий сезон 2024-2025. Напередодні його старту УЄФА оновив клубний рейтинг, який формується за останні п'ять років виступів.
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Клуби УПЛ втрачають позиції
Так, були відкинуті показники сезону 2019-2020. Нова таблиця враховує дані лише з сезону 2020-2021 по закінчення вже поточного сезону 2024-2025. У оновленому рейтингу українські клуби відчутно втратили позиції.
Найбільше кидається в очі падіння Шахтаря, який завершив минулий сезон на 26 місці. Нині ж "гірники" стали 40-ими. Головною причиною є анулювання очок за сезон 2019-2020, коли донеччани вийшли у півфінал Ліги Європи.
Також на чотири місця впало і київське Динамо – з 68-го на 72-ге. А ось луганська Зоря залишилась 87-ою, але поточний євросезон "біло-чорні" пропустять.
Українські клуби у рейтингу УЄФА:
- 40. Шахтар - 41,000
- 72. Динамо - 20,500
- 87. Зоря - 16,000
- 113. Дніпро-1 - 10,500
- 263. Ворскла - 4,500
- 271. Колос - 4,000
- 272. Десна - 2,000
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Лідерство у рейтингу зберіг Манчестер Сіті. Попри поразку від Реала у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів команда Гвардіоли випереджає "бланкос" на 4,000 бали. Топ-трійку замикає мюнхенська Баварія.
Топ-10 рейтингу клубів УЄФА:
- Манчестер Сіті – 123,000
- Реал – 119,000
- Баварія – 108,000
- Ліверпуль – 96,000
- Рома – 90,000
- ПСЖ – 85,000
- Вільярреал – 82,000
- Боруссія Д – 79,000
- Челсі – 79,000
- Інтер – 76,000