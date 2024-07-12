На початку липня вже стартував новий єврокубковий сезон 2024-2025. Напередодні його старту УЄФА оновив клубний рейтинг, який формується за останні п'ять років виступів.

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Клуби УПЛ втрачають позиції

Так, були відкинуті показники сезону 2019-2020. Нова таблиця враховує дані лише з сезону 2020-2021 по закінчення вже поточного сезону 2024-2025. У оновленому рейтингу українські клуби відчутно втратили позиції.

Найбільше кидається в очі падіння Шахтаря, який завершив минулий сезон на 26 місці. Нині ж "гірники" стали 40-ими. Головною причиною є анулювання очок за сезон 2019-2020, коли донеччани вийшли у півфінал Ліги Європи.

Також на чотири місця впало і київське Динамо – з 68-го на 72-ге. А ось луганська Зоря залишилась 87-ою, але поточний євросезон "біло-чорні" пропустять.

Українські клуби у рейтингу УЄФА:

  • 40. Шахтар - 41,000
  • 72. Динамо - 20,500
  • 87. Зоря - 16,000
  • 113. Дніпро-1 - 10,500
  • 263. Ворскла - 4,500
  • 271. Колос - 4,000
  • 272. Десна - 2,000

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Лідерство у рейтингу зберіг Манчестер Сіті. Попри поразку від Реала у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів команда Гвардіоли випереджає "бланкос" на 4,000 бали. Топ-трійку замикає мюнхенська Баварія.

Топ-10 рейтингу клубів УЄФА:

  1. Манчестер Сіті – 123,000
  2. Реал – 119,000
  3. Баварія – 108,000
  4. Ліверпуль – 96,000
  5. Рома – 90,000
  6. ПСЖ – 85,000
  7. Вільярреал – 82,000
  8. Боруссія Д – 79,000
  9. Челсі – 79,000
  10. Інтер – 76,000