На початку липня вже стартував новий єврокубковий сезон 2024-2025. Напередодні його старту УЄФА оновив клубний рейтинг, який формується за останні п'ять років виступів.

До теми Повний провал: Україна гарантовано втратить одну команду в Лізі чемпіонів з сезону 2025-2026

Клуби УПЛ втрачають позиції

Так, були відкинуті показники сезону 2019-2020. Нова таблиця враховує дані лише з сезону 2020-2021 по закінчення вже поточного сезону 2024-2025. У оновленому рейтингу українські клуби відчутно втратили позиції.

Найбільше кидається в очі падіння Шахтаря, який завершив минулий сезон на 26 місці. Нині ж "гірники" стали 40-ими. Головною причиною є анулювання очок за сезон 2019-2020, коли донеччани вийшли у півфінал Ліги Європи.

Також на чотири місця впало і київське Динамо – з 68-го на 72-ге. А ось луганська Зоря залишилась 87-ою, але поточний євросезон "біло-чорні" пропустять.

Українські клуби у рейтингу УЄФА:

40. Шахтар - 41,000

72. Динамо - 20,500

87. Зоря - 16,000

113. Дніпро-1 - 10,500

263. Ворскла - 4,500

271. Колос - 4,000

272. Десна - 2,000

Читайте також УЄФА презентував новий формат єврокубків: яких змін зазнають турніри – відео

Лідерство у рейтингу зберіг Манчестер Сіті. Попри поразку від Реала у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів команда Гвардіоли випереджає "бланкос" на 4,000 бали. Топ-трійку замикає мюнхенська Баварія.

Топ-10 рейтингу клубів УЄФА: