В начале июля уже стартовал новый еврокубковый сезон 2024-2025. Накануне его старта УЕФА обновил клубный рейтинг, который формируется за последние пять лет выступлений.

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Клубы УПЛ теряют позиции

Так, были отброшены показатели сезона 2019-2020. Новая таблица учитывает данные лишь с сезона 2020-2021 по окончание уже текущего сезона 2024-2025. В обновленном рейтинге украинские клубы ощутимо потеряли позиции.

Больше всего бросается в глаза падение Шахтера, который завершил прошлый сезон на 26 месте. Ныне же "горняки" стали 40-ыми. Главной причиной является аннулирование очков за сезон 2019-2020, когда донетчане вышли в полуфинал Лиги Европы.

Также на четыре места упало и киевское Динамо – с 68-го на 72-е. А вот луганская Заря осталась 87-й, но текущий евросезон "бело-черные" пропустят.

Украинские клубы в рейтинге УЕФА:

40. Шахтер - 41,000

72. Динамо - 20,500

87. Заря - 16,000

113. Днепр-1 - 10,500

263. Ворскла - 4,500

271. Колос - 4,000

272. Десна - 2,000

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Лидерство в рейтинге сохранил Манчестер Сити. Несмотря на поражение от Реала в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов команда Гвардиолы опережает "бланкос" на 4,000 балла. Топ-тройку замыкает мюнхенская Бавария.

Топ-10 рейтинга клубов УЕФА: