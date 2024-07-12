В начале июля уже стартовал новый еврокубковый сезон 2024-2025. Накануне его старта УЕФА обновил клубный рейтинг, который формируется за последние пять лет выступлений.
По теме Полный провал: Украина гарантированно потеряет одну команду в Лиге чемпионов с сезона 2025-2026
Клубы УПЛ теряют позиции
Так, были отброшены показатели сезона 2019-2020. Новая таблица учитывает данные лишь с сезона 2020-2021 по окончание уже текущего сезона 2024-2025. В обновленном рейтинге украинские клубы ощутимо потеряли позиции.
Больше всего бросается в глаза падение Шахтера, который завершил прошлый сезон на 26 месте. Ныне же "горняки" стали 40-ыми. Главной причиной является аннулирование очков за сезон 2019-2020, когда донетчане вышли в полуфинал Лиги Европы.
Также на четыре места упало и киевское Динамо – с 68-го на 72-е. А вот луганская Заря осталась 87-й, но текущий евросезон "бело-черные" пропустят.
Украинские клубы в рейтинге УЕФА:
- 40. Шахтер - 41,000
- 72. Динамо - 20,500
- 87. Заря - 16,000
- 113. Днепр-1 - 10,500
- 263. Ворскла - 4,500
- 271. Колос - 4,000
- 272. Десна - 2,000
Читайте также УЕФА представил новый формат еврокубков: какие изменения претерпят турниры – видео
Лидерство в рейтинге сохранил Манчестер Сити. Несмотря на поражение от Реала в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов команда Гвардиолы опережает "бланкос" на 4,000 балла. Топ-тройку замыкает мюнхенская Бавария.
Топ-10 рейтинга клубов УЕФА:
- Манчестер Сити – 123,000
- Реал – 119,000
- Бавария – 108,000
- Ливерпуль – 96,000
- Рома – 90,000
- ПСЖ – 85,000
- Вильярреал – 82,000
- Боруссия Д – 79,000
- Челси – 79,000
- Интер – 76,000