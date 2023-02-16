В останній день трансферного вікна в НБА Михайлюк встиг двічі змінити команди. Спочатку з Нью-Йорка його обміняли в Портленд, а згодом – в Шарлотт.

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15 лютого українець дебютував за свою нову команду. В цей день Шарлотт на власному майданчику приймали Сан-Антоніо. Михайлюк хоч і не потрапив у стартову п'ятірку, але загалом в цьому матчі зіграв 25 хвилин. Це рекордний час для нього в цьому сезоні, адже перед тим за Нью-Йорк він зіграв 12 матчів, в середньому проводячи по 3,3 хвилини за гру.

Та запам'ятався Михайлюк не лише ігровим часом і 12 набраними очками. На початку другої чверті Ламело Болл зробив закидання під кільце суперника на Михайлюка. Українець вистрибнув з-за спини суперника та ефектно відправив м'яч в кільце.

Саме цей аллей-уп у виконанні Михайлюка і потрапив в топ-10 моментів ігрового дня в НБА 15 лютого.

Топ-10 моментів ігрового дня в НБА 15 лютого: відео