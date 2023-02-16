На днях український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив команду в Національній баскетбольній асоціації (НБА). Гравець змінив Нью-Йорк Нікс на Шарлотт Горнетс.

До теми Став частиною обміну: лідер збірної України змінив команду в НБА

16 лютого уродженець Черкас дебютував за свій новий клуб. У перші три гри після трансферу Михайлюк не потрапляв до складу, а тепер вийшов проти Сан-Антоніо Сперз в рамках регулярного сезону.

Святослав провів на майданчику 25 хвилин, набравши дванадцять очок. Серед них – два влучні триочкові. Також на рахунку українця два підбирання та одна втрата.

За показником очок на хвилину Михайлюк продемонстрував рекордний для себе показник у сезоні. Загалом в останній раз баскетболіст набирав більше десяти очок аж у грудні 2021 року.

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Поєдинок завершився перемогою Шарлотт 120:110. На даний момент команда йде 14-ою з 15-ти у турнірній таблиці Західної конференції.