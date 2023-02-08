В очікуванні нового рекорду глядачі заповнили арену в Лос-Анджелесі, хоча ціна на квитки доходила до 10 тисяч доларів. Втім, гра улюбленця публіки Джеймса Леброна перевершила всі сподівання, пише 24 канал.

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Леброн встановив один з найбільших рекордів спорту

До нового досягнення Королю Джеймсу потрібно було набрати 36 очок. І він впорався з цим завданням. Уже наприкінці третьої чверті Леброн побив "вічний" рекорд Каріма Абдул-Джаббара, який тримався майже 34 роки.

Одразу після рекордного кидка гру зупинили, щоб Леброн міг відсвяткувати історичну подію разом з партнерами по команді. Трибуни оваціями зустріли новий рекорд НБА.

Відео історичного кидка Леброна

Загалом за матч Леброн набрав 38 балів і тепер на його рахунку 38 390 очок за кар'єру. Присутній на матчі Карім Абдул-Джабар особисто привітав рекордсмена, який перевершив його досягнення.

Найрезультативніші баскетболісти в історії НБА

1. Леброн Джеймс - 38 390 очок

2. Карім Адбул-Джаббар - 38 387 очок

3. Карл Мелоун - 36 928 очок

4. Кобі Брайянт - 33 643 очки

5. Майкл Джордан - 32 292 очок

Шлях до рекорду