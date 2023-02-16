На днях украинский баскетболист Святослав Михайлюк сменил команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игрок сменил Нью-Йорк Никс на Шарлотт Хорнетс.

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16 февраля уроженец Черкасс дебютировал за свой новый клуб. В первые три игры после трансфера Михайлюк не попадал в состав, а теперь вышел против Сан-Антонио Сперз в рамках регулярного сезона.

Святослав провел на площадке 25 минут, набрав двенадцать очков. Среди них – два точных трехочковых. Также на счету украинца два подбора и одна потеря.

По показателю очков в минуту Михайлюк продемонстрировал рекордный для себя показатель в сезоне. Всего в последний раз баскетболист набирал более десяти очков в декабре 2021 года.

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Поединок завершился победой Шарлотта 120:110. На данный момент команда идет 14-й из 15-ти в турнирной таблице Западной конференции.